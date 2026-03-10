Expoagro y una gala que juntó el agua con el aceite en un combo de rosca política

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ex presidente Mauricio Macri y el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, coincidieron este lunes en la cena de presentación de la 20ª edición de Expoagro, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto del país. El encuentro se realizó en el Hotel Colonial de San Nicolás, donde desde hace una década se realiza el evento, y reunió a funcionarios, referentes políticos de distintos espacios, dirigentes del sector agropecuario y expositores.



La velada fue abierta por el CEO de Exponenciar, Martín "Chino" Schvartzman, quien agradeció a los presentes y presentó un video con el repaso histórico de los 20 años del evento. Moderado por el actor y conductor Darío Barassi junto a Brenda Quattrini, el acto incluyó un panel donde referentes del sector agropecuario disertaron sobre tecnología, innovación, desafíos y oportunidades del campo argentino.



Kicillof concurrió acompañado por parte de su gabinete: los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad), Carlos Bianco (Gobierno) y Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), además del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. La presencia del mandatario bonaerense junto a figuras de la oposición como Macri y Pareja marcó uno de los momentos políticos más llamativos de la velada, en una instancia donde el agro logró reunir a dirigentes de todos los espacios.



Entre los funcionarios nacionales presentes estuvieron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; y la titular del SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo. También asistieron los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Carlos Castagani (CRA), Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA) y Lucas Magnano (Coninagro), y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.



En el panel técnico, el ingeniero Hernán Ferrari (INTA) describió la evolución de la maquinaria agrícola hacia la digitalización. Lo acompañaron Fernando De Nevares (AACREA), Marcelo Torres (AAPRESID), Hernán Zubeldía (CAFMA) y Luis "Freddy" Simone (FACMA). Torres y De Nevares destacaron el trabajo en red del campo argentino como clave para el liderazgo global, mientras que Simone advirtió sobre la necesidad de modernizar el parque de maquinarias y ampliar el acceso al crédito. Para cerrar, el directorio de Exponenciar entregó reconocimientos a Rosana Negrini, propietaria de Agrometal, y al propio Ferrari por su trayectoria en el INTA.



Kicillof dijo presente en la Expoagro



El evento reunirá a productores, empresas y entidades financieras en rondas de negocios y exposiciones que darán cuenta de las últimas tendencias sobre maquinaria agrícola, insumos, servicios y ganadería. Durante la exposición, el Gobierno bonaerense desplegará un fuerte acompañamiento al sector productivo mediante la participación activa del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia.







“Hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes”, expresó Kicillof y agregó: “Nuestro Gobierno impulsa políticas para acompañar al sector desde el primer momento y continúa haciéndolo en estos momentos tan complejos: se trata de promover el trabajo y de facilitar a quienes producen el acceso a maquinaria y mejor tecnología”.



La banca pública contará con un stand donde se ofrecerán distintas líneas de créditos para la adquisición de bienes de capital y de maquinaria agrícola. Entre otras, se destacan la línea MAGRIBA para inversiones orientadas a reducir la huella de carbono y la plataforma PROCAMPO DIGITAL, que brindará la posibilidad de realizar operaciones en dólares con beneficios exclusivos para los primeros clientes.



Por su parte, en el stand del Ministerio de Desarrollo Agrario se realizarán charlas informativas sobre las políticas públicas que se llevan adelante en la Provincia y se difundirán productos regionales y el calendario de fiestas productivas destinadas a impulsar el arraigo local.



Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el intendente local, Santiago Passaglia; los directores del Banco Provincia Javier Osuna, Alejandro Formento y Sergio Bordoni; y la síndica de la institución, Laura González; y el CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman.



La 20ª edición de Expoagro —que lleva el nombre de edición YPF Agro— se desarrolla desde este martes 10 hasta el viernes 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, ubicado en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 9. Durante cuatro días, el evento reunirá a más de 700 expositores de toda la cadena agroindustrial, con más de 50 actividades diarias en distintos auditorios, parcelas de cultivos en pie, rondas de negocios internacionales, líneas de financiamiento y una fuerte presencia del sector ganadero.



Al corte de cintas de este martes, previsto para las 9, se sumará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Además, el presidente Javier Milei podría visitar la muestra el próximo viernes 13, en lo que organizadores esperan sea una edición histórica con récord de convocatoria.