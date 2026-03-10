Volver | La Tecla Informe Especial 10 de marzo de 2026 INTERNA OFICIALISTA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

La bola sigue girando al grito de "no va más"

La relación entre el espacio de Kicillof y La Cámpora se torna insostenible, pero desde ambos lados aceptan que la unidad es la única opción para ganarle a Milei. Los intereses de cada uno y el juego de otros sectores.

Compartir