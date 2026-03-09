9 de marzo de 2026
DURÍSIMO
Continúa la batalla por el PJ en Tigre: dura acusación contra el massismo
La lista encabezada por el hermano del intendente Zamora acusó a la fuerza liderada por Sergio Massa de tener “influencia directa” sobre la Justicia. Piden postergar la elección.
La pelea por el control del Partido Justicialista (PJ) en el distrito de Tigre, donde gobierna Julio Zamora, se pone cada vez más tensa a medida que se agota el tiempo hasta las elecciones partidarias. Tras sufrir un revés judicial, desde la lista que encabeza Mario, el hermano del jefe comunal, acusaron al Frente Renovador de Sergio Massa de tener “influencia directa” sobre la Justicia.
Ocurre que Tigre (municipio del que Massa fue intendente) es uno de los pocos distritos bonaerenses donde no se pudo arribar a una lista de unidad para conducir el PJ local. Zamora, históricamente enfrentado con el massismo, propone a su hermano para presidir el consejo partidario tigrense, mientras que el concejal Luis Samyn Ducó, alfil de Massa en el distrito, busca ser él quien controle el partido, a través de la lista Lealtad Peronista.
La lista del zamorismo fue impugnada por el sector de Samyn Ducó, lo que dio lugar a una batalla tanto en la Junta Electoral del PJ como en la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral, le había exigido a la Junta la “oficialización inmediata” de la lista, pero la Junta no lo hizo, a la espera de que se produjeran los siguientes pasos en la disputa judicial, ya que desde la lista massista apelaron.
Ahora, el fiscal federal Ramiro González, ante la Cámara Nacional Electoral, dictaminó a favor del recurso presentado por la lista de Lealtad Peronista, y recomendó revocar el fallo de Ramos Padilla, dejando fuera de competencia al zamorismo, de manera que el massista sea proclamado presidente del PJ local por falta de competencia.
González manifestó que la lista del zamorismo “no cumplía con las exigencias necesarias para ser oficializada” y recomendó que se dejara sin efecto la resolución del juez platense.
Ante esta novedad, desde el zamorismo lanzaron un durísimo comunicado en el que acusan al Frente Renovador de tener “influencia directa” no sólo sobre la Junta Electoral partidaria, sino incluso sobre la Justicia.
En el texto, el sector que responde al intendente lamenta la falta de tiempo para poder hacer campaña incluso si la lista llega a ser oficializada, y asegura que “el verdadero motivo” de la impugnación es el enfrentamiento que el jefe comunal mantiene con el partido de su antecesor.
“Nuestra lista fue impugnada por el sector que responde al Frente Renovador de Sergio Massa”, afirma el comunicado, y más adelante dispara: “Ese sector que nos impugna no solo actúa como parte en esta contienda electoral, sino que además ejerce una influencia directa sobre la Junta Electoral del partido y sobre los resortes judiciales vinculados al proceso”.
Tras esa grave acusación, el zamorismo apunta también contra la propia Junta: “El juez federal de primera instancia ordenó de manera clara e inapelable que la Junta Electoral debía habilitarnos a participar y entregarnos nuestra lista. La respuesta de la Junta fue no resolver nada, dilatar y esperar que los tiempos los favorezcan”.
“Mientras tanto, el reloj corre”, expresa el texto. “Aunque la Cámara resolviera a nuestro favor mañana mismo, no habría tiempo material para cumplir con los plazos de aprobación de boletas, impresión y actividad proselitista que la ley exige.”
Por eso, desde el sector zamorista piden que la elección partidaria en el distrito se postergue hasta que haya “condiciones reales de igualdad” para competir.
“No pedimos ventajas. Pedimos lo mismo que cualquier lista tiene derecho a tener: tiempo, garantías y equidad”, señala el texto. “La lista de Mario Zamora no se baja. El peronismo de Tigre no se rinde.”