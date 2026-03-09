9 de marzo de 2026
RECARGADO
“Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
El Presidente dijo que Irán es “enemigo de la Argentina” y ubicó a nuestro país como aliado a los Estados Unidos e Israel. También se definió como “el presidente más sionista del mundo”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró hoy su alineamiento total con los Estados Unidos e Israel en la guerra que esos países libran contra Irán, país al que definió como “enemigo de la Argentina”.
“Vamos a ganar”, dijo Milei en un discurso pronunciado en la Universidad Yeshiva, una casa de estudios exclusiva para judíos ortodoxos, en el Bronx, un barrio de New York con fuerte presencia latina.
“Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con EE.UU. e Israel”, dijo el presidente argentino.
Allí, también se definió como “el presidente más sionista del mundo”. Y dijo que luchará por “hacer a Occidente grande de nuevo”.
El alineamiento sin ambages de Milei con Donald Trump y Benjamin Netanyahu quedó más que claro durante la visita que el mandatario argentino realiza a los Estados Unidos, y que incluye varios eventos relacionados con su adscripción al judaísmo. Recogerá un galardón como “Guerrero de la Verdad” del diario The Algemeiner Journal, que lo incluyó en una lista de las 100 personas más influyentes para la vida judía.