Se dilata el reparto de comisiones en Diputados y la rosca sigue unos días más
Las tres principales se distribuyeron entre los espacios mayoritarios de Fuerza Patria, que también controlará la de reforma política, sin que se haya confirmado quién la presidirá. Disputas por la integración de la comisión de Ludopatía. El resto, la próxima semana.
La ardua negociación por la integración y liderazgo de las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados bonaerense se dilata, prolongando la incógnita hasta la próxima semana, según confiaron fuentes de la Cámara Baja.
Aunque algunas de las principales han develado ya su conducción, el resto está en plena “rosca” y el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, tendrá unos días más para hacer al anuncio oficial.
"Estamos informando a los bloques como quedarían para tratar que queden contentos todos, cosa que es bastante complicada", explicaron desde la conducción de la Cámara baja provincial.
Así, la comisión de Legislación General seguirá bajo la presidencia de Rubén “Turco” Eslaiman, uno de los hombres fuertes del Frente Renovador, mientras que la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos será comandada por Lucía Iañez, que responde a Julio Alak y, por ende, al Movimiento Derecho al Futuro que conduce Axel Kicillof.
En la estratégica comisión de Presupuesto e Impuestos seguirá Juan Pablo De Jesús, perteneciente al sector de intendentes alineados a Martín Insaurralde, affectio societatis de La Cámpora. Quizá la organización ultra K quede al frente de la comisión de Reforma Política, que también sería presidida por alguien del oficialismo.
Aquí hay que hacer un alto. Todavía no se ha confirmado quién quedará a cargo de esta delegación legislativa en un año que se presume de mucho trabajo al respecto. Será difícil que la Legislatura pueda esquivar debates (que se darán aunque no lleguen al recinto de sesiones) sobre las reelecciones de los intendentes, el uso de la boleta única papel que impulsa gran parte de la oposición y qué hacer con las PASO.
Las Primarias fueron suspendidas en 2025, pero están vigentes y, entre otras cosas, atan el cronograma electoral bonaerense al nacional, en momentos en que suena fuerte la intención de parte de Fuerza Patria de desdoblar nuevamente los comicios. Por eso es clave quién ocupe la presidencia de la comisión, además de cómo quede compuesta en las relaciones de fuerza, tanto hacia dentro del oficialismo como con la oposición. Si bien legisladores del oficialismo negaron discrepancias por la constitución de Reforma Política, en la Legislatura cambian los tonos cuando se habla del tema y se escapan chismes acerca de discusiones subidas de tono.
Lucía Iañez, alfil del intendente de La Plata, Julio Alak.
Los protagonistas también le bajan el tono, pero distintas fuentes dan cuenta que, la semana pasada, hubo un cruce entre el presidente de la Cámara y el titular del bloque oficialista. La razón habría sido la conformación de la comisión de Ludopatía. Como se recordará, en la última sesión extraordinaria, Diputados aprobó la creación de esta comisión, pese a la resistencia de diputados de distintos sectores vinculados a la industria del juego. Sobrevino inmediatamente la disputa por quiénes ocuparán sillas alrededor de la mesa donde se recibirán todos los proyectos vinculados a las adicciones al juego y al control de bingos, casinos y plataformas.
Desde La Cámpora defendieron que esta comisión se haya agregado al vademécum de la Cámara baja, porque “la única forma que se traten los problemas del juego era con una comisión que nucleara todos los proyectos al respecto, que hasta ahora eran derivados a distintas comisiones sin que se concentraran en una sola”. No obstante, la disputa por quiénes la van a integrar interesa, y mucho, a varios miembros del oficialismo y a otros tantos de la oposición.