9 de marzo de 2026
CORTOCIRCUITO
“Que denuncie o se disculpe”: Alonso cruzó a Monteoliva por críticas a La Bonaerense
El ministro de Seguridad provincial rechazó las declaraciones de la funcionaria nacional, quien había asegurado que “la Policía de la Provincia es parte del problema de la inseguridad en territorio bonaerense.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cruzó duramente a su par nacional, Alejandra Monteoliva, tras las críticas que esta formuló contra la Policía Bonaerense.
En una nota publicada en Infobae, la sucesora de Patricia Bullrich afirmó que la provincia enfrenta “serios problemas” estructurales en materia de seguridad y sostuvo que “la Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema”.
La funcionaria nacional señaló la persistencia de “focos infecciosos” dentro de la fuerza —en alusión a posibles casos de corrupción o connivencia con el delito— y condicionó la aplicación en el conurbano bonaerense del modelo de intervención federal usado en Rosario (conocido como Plan Bandera) a la existencia de acuerdos políticos y operativos con las autoridades provinciales.
“Cuando llegan las fuerzas federales y se articula correctamente, la realidad cambia”, explicó, aunque remarcó que ese tipo de despliegues requiere una coordinación efectiva entre los niveles del Estado.
Dura réplica
La respuesta de Alonso no se hizo esperar y llegó a través de su cuenta en X, donde rechazó de plano las declaraciones y defendió el desempeño de la Policía Bonaerense. “¿Ministra? Ale Monteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, escribió el funcionario provincial, exigiendo que, si cuenta con pruebas concretas de irregularidades, las presente ante la Justicia. De lo contrario, le pidió una disculpa pública hacia los agentes bonaerenses.Alonso recordó que, semanas atrás, la propia Monteoliva había valorado positivamente los indicadores de seguridad en la provincia y el trabajo conjunto con la fuerza local. “Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, destacó.
El ministro bonaerense también refutó la existencia de “focos infecciosos” generalizados y subrayó que, ante cualquier indicio de corrupción o vínculos con el narcomenudeo, la obligación es denunciarlo judicialmente, tal como, según dijo, “ha hecho su gestión en casos puntuales”.
Respecto al operativo en Rosario, cuestionó el relato de Monteoliva al recordar que la provincia colaboró activamente prestando patrulleros para su implementación: “No podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”.
Finalmente, Alonso apuntó contra la gestión nacional de Javier Milei, acusándola de desidia y falta de inversión en seguridad. “Mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja”, afirmó.
El mensaje cerró con un pedido directo: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
El cruce evidencia las tensiones persistentes entre el gobierno nacional (de La Libertad Avanza) y la administración provincial de Axel Kicillof (peronista), en un contexto donde la coordinación entre ambos niveles resulta indispensable para enfrentar el narcotráfico y la inseguridad en el Gran Buenos Aires, pero se ve complicada por diferencias políticas y operativas.