NUEVO ESQUEMA

Discusión abierta: desde la gestión bonaerense no descartan reformas electorales

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Ejecutivo provincial analiza sostener las PASO y reabrir el debate por la reelección indefinida de legisladores y concejales. Desde el Ejecutivo evalúan impulsar una reforma de carácter permanente para adecuar los tiempos y procedimientos del calendario electoral.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Ejecutivo provincial analiza posibles reformas al sistema electoral de la provincia de Buenos Aires y se mostró a favor de construir una alternativa política amplia de cara a 2027 frente al gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Durante la conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno, el funcionario respondió consultas sobre el escenario electoral, el debate sobre las PASO y la posibilidad de un frente opositor ampliado.

Posibles cambios en el sistema electoral

Bianco explicó que el gobierno bonaerense mantiene conversaciones con la Junta Electoral para revisar aspectos técnicos del régimen electoral provincial, particularmente tras la experiencia del último proceso electoral.

Según indicó, la provincia tuvo que organizar los comicios bajo un esquema normativo antiguo cuando el gobernador Axel Kicillof resolvió desdoblar la elección provincial de la nacional.

“Quedamos en el marco de una ley del año 1946 que nunca se había utilizado para este tipo de proceso y que tenía plazos muy exiguos para organizar la elección”, señaló.

En ese sentido, anticipó que podría impulsarse una reforma de carácter permanente para adecuar los tiempos y procedimientos del calendario electoral.

El ministro también mencionó que existen discusiones abiertas a nivel nacional que eventualmente podrían impactar en la provincia, como la implementación de la boleta única y el futuro del sistema de elecciones primarias.

“Son discusiones que seguramente también vamos a tener que dar en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Debate sobre las PASO y reelecciones

Bianco recordó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) continúan vigentes en el marco legal bonaerense, pese a que fueron suspendidas de manera excepcional en el último proceso electoral. “Hoy en día están vigentes”, aclaró.

Además, adelantó que otro de los temas que volverá a debatirse en la Legislatura es la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones para intendentes.

“Es algo que hemos planteado y que inclusive varias fuerzas políticas también han vuelto a poner sobre la mesa”, indicó.




 

