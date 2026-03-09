Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de marzo de 2026 NUEVO ESQUEMA

Discusión abierta: desde la gestión bonaerense no descartan reformas electorales

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Ejecutivo provincial analiza sostener las PASO y reabrir el debate por la reelección indefinida de legisladores y concejales. Desde el Ejecutivo evalúan impulsar una reforma de carácter permanente para adecuar los tiempos y procedimientos del calendario electoral.

