8 de marzo de 2026
EN CIFRAS
El techo de cristal: las mujeres lideran las aulas pero no los puestos de decisión
Solo el 4,6% de las mujeres ocupadas accede a cargos de dirección, casi la mitad que los varones. El informe del Indec por el Día de la Mujer revela que la brecha laboral y salarial persiste pese a los avances educativos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Indec publicó un dosier estadístico que traza un retrato detallado de la situación femenina en Argentina. El informe combina datos demográficos, educativos y laborales que revelan avances concretos en algunos planos y desigualdades persistentes en otros. Las mujeres viven más -su esperanza de vida alcanza los 80,23 años frente a 74,37 de los varones- y tienen menos hijos: el promedio bajó a 1,4 en 2022, casi dos menos que en 1980. También creció la proporción de hogares monoparentales, que representan el 16% del total, y más de ocho de cada diez están encabezados por mujeres.
En materia educativa, el informe muestra una ventaja femenina sostenida. El 49,1% de las mujeres de entre 18 y 24 años permanece en el sistema educativo, frente al 43,4% de los varones. En 2023, las mujeres representaron el 64% de los egresados universitarios y terciarios, y el 35,7% de las mayores de 25 años alcanzó estudios superiores, contra el 27,7% de los varones. Sin embargo, esa mayor formación no se traduce en mejores condiciones laborales.
La tasa de empleo femenina en las edades centrales de la vida laboral -entre 30 y 64 años- alcanza el 66,4%, más de veinte puntos por debajo de la masculina, que llega al 87,9%. Además, una de cada cuatro mujeres trabaja en la informalidad: el 27,2% de las ocupadas no tiene registro, frente al 22,7% de los varones. El acceso a puestos de conducción también es significativamente menor: solo el 4,6% de las mujeres ocupa cargos de dirección o jefatura, contra el 8,5% de los varones.
La brecha salarial agrava el cuadro. En el empleo registrado, una mujer percibe en promedio 68 pesos por cada 100 que gana un varón. En el sector informal, esa proporción cae a 56 pesos. La desigualdad se extiende hasta la vejez: el 79,8% de las mujeres jubiladas accedió al beneficio a través de moratorias previsionales, un dato que refleja las dificultades estructurales para completar los años de aportes requeridos a lo largo de una vida laboral marcada por la informalidad y las interrupciones vinculadas a las tareas de cuidado.
El informe del Indec no solo cuantifica desigualdades: también las ubica en su contexto. Los datos muestran que la brecha de género no se explica por falta de formación ni de capacidad, sino por condiciones estructurales del mercado laboral y por una distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado que continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Más títulos, menos ingresos: la paradoja que los números del organismo estadístico volvieron a confirmar este 8 de marzo.