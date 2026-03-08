La guerra en modo tik tok: el nuevo lenguaje de la Casa Blanca que genera likes y críticas
Gladiador, Top Gun y Mortal Kombat mezclados con imágenes reales de ataques militares: así comunica hoy la Casa Blanca sus operaciones de guerra. Con la Operación Epic Fury contra Irán como escenario, la administración Trump enterró el comunicado de prensa y convirtió al Estado en creador de contenido.
La Casa Blanca publicó un video que mezcla escenas de Gladiador, Top Gun, Breaking Bad y Mortal Kombat con imágenes reales de ataques militares. No era un tráiler. Era el anuncio oficial de una operación de guerra.
Desde el 5 de marzo, en el marco de la Operación Epic Fury —el ataque ordenado por Donald Trump contra instalaciones militares y nucleares de Irán—, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X se convirtió en algo difícil de clasificar: parte oficial, parte canal de entretenimiento, parte meme page. Los posteos que anunciaban la destrucción de infraestructura iraní no llegaron en forma de comunicados de prensa ni conferencias de almirantes. Llegaron editados al ritmo de bandas sonoras de Hollywood, con tipografías de videojuego y la frase "JUSTICE THE AMERICAN WAY" como eslogan.
El cambio no es cosmético. Es estructural. Lo que la administración Trump está ensayando en tiempo real es la muerte del comunicado institucional y el nacimiento del Estado como creador de contenido. Cada ataque tiene su posteo. Cada objetivo destruido, su clip. Un mensaje que simplemente decía "Touchdown" fue publicado horas después de que aviones estadounidenses golpearan posiciones iraníes, con la misma lógica con la que una marca anuncia el lanzamiento de un producto o un videojuego.
La estética del meme, la referencia pop y el lenguaje de las redes sociales no son un accidente ni una concesión a la cultura digital: son la estrategia para informar el minuto a minuto del conflicto bélico.
El fenómeno no se limita a la cobertura del conflicto con Irán. La misma lógica de fragmentos cortos, edición acelerada y referencias culturales se aplicó también a posteos sobre ciberdelito y seguridad nacional, donde la Casa Blanca utilizó clips breves para comunicar operaciones contra redes extranjeras de extorsión y fraude digital. El formato es siempre el mismo: impacto inmediato, sin contexto, sin fuentes, sin preguntas y en clips destinados a plataformas de entretenimiento.