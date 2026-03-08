Milei, Trump y Bessent: la arquitectura del respaldo que el Gobierno necesita mostrar

En su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, Javier Milei llegó a Miami para participar de la Cumbre Escudos de las Américas, donde fue recibido por Donald Trump en su resort de lujo. Durante la sesión inaugural del encuentro geopolítico, Trump volvió a elogiar al mandatario argentino ante los presentes. A continuación, Milei mantuvo una reunión bilateral con Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, acompañado por el canciller Pablo Quirno. El encuentro permitió confirmar que los vínculos entre Buenos Aires y Washington se mantienen sin fisuras y que la administración republicana seguirá operando como sostén de última instancia para la Argentina ante eventuales turbulencias financieras. Fue Bessent, precisamente, quien canalizó los fondos que permitieron al Banco Central evitar que una corrida bursátil complicara las perspectivas electorales del oficialismo.

Con esa señal política y financiera bajo el brazo, Milei dejó Miami rumbo a Nueva York acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el canciller Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo. La comitiva se alojó en un hotel de cinco estrellas sobre la Quinta Avenida. La primera parada de la agenda neoyorquina fue personal y simbólica: la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, un ritual que el presidente repite cada vez que regresa a la ciudad. El rebe, figura central del jasidismo, es reconocido por haber enseñado que la Torá es una guía aplicable a todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los asuntos globales.

La agenda continuó con una disertación en la Universidad Yeshiva, prestigioso centro de investigación judío fundado en 1896, y con la Gala Anual J100 de la Fundación Algemeiner, donde Milei recibió el premio Guerrero por la Verdad junto a otras cien figuras reconocidas por su influencia positiva en la vida judía. El presidente estuvo acompañado en la gala por su hermana, el jefe de Gabinete, el canciller, el ministro de Economía, el titular del Banco Central Santiago Bausilli y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

El martes 10 de marzo, Milei será la figura principal de Argentina Week 2026, un foro exclusivo organizado por Oxenford para promover inversiones privadas en el país. El evento, que ya agotó sus lugares disponibles, contará con banqueros y empresarios de primer nivel. Entre los encuentros previstos se destaca una reunión a solas con Jamie Dimon, presidente del JPMorgan y una de las figuras más influyentes de Wall Street. "Las expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron las previsiones más optimistas", escribió el embajador en sus redes sociales al anunciar que no había posibilidad de sumar más invitados.

Al mediodía del martes, Milei partirá desde Manhattan hacia Santiago de Chile, donde el miércoles 11 asistirá a la asunción de José Kast como presidente. Ambos mandatarios ya habían coincidido en Miami durante la sesión inaugural del Escudo de las Américas, donde quedó en evidencia la sintonía ideológica entre los dos líderes. Tras la ceremonia en Chile, Milei emprenderá el regreso a la Argentina, cerrando una gira que combinó geopolítica, finanzas y fe en uno de los viajes más cargados de su gestión.