Crisis de identidad e internas a cielo abierto: el PRO local no encuentra lugar en el mapa político

El martes 3 de marzo, tras la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante encabezada por el jefe comunal Julio Alak, las fisuras del PRO estallaron en público. Ex funcionarios de la gestión de Julio Garro pusieron en duda el rol opositor del espacio, exponiendo una interna que ya venía cocinándose a fuego lento.



Las idas y vueltas, no son una novedad. Del bloque de 7 concejales que tenía el PRO a fines de 2023, cuando Garro dejó la Intendencia, pasó a uno de apenas 2, en un proceso de desgranado que recuerda la frase de Mauricio Macri: “Pasaron cosas”.



La primera deserción fue la de la ex concejala María Belén Muñoz, cercana a Juan Pablo Allan, quien en mayo de 2024 creó el bloque Pro Libertad para luego migrar a La Libertad Avanza. Le siguió Florencia Barcia, que junto a Muñoz se sumó en abril de 2025 al espacio de Guillermo Bardón.



Más tarde, el bloque que presidía Juan Manuel Martínez Garmendia (actualmente de estudios en Europa) perdió dos ediles: Lucas Lascours y Darío Ganduglia (cuyo mandato sigue hasta 2027) armaron Propuesta Vecinal.



Así, de siete quedaron tres antes del recambio de diciembre pasado (Morzone, Lucía Barbier y Martínez Garmendia) y, tras la renovación, solo dos: Morzone al frente y el ingresante Iván Zanetto.

Sin lugar a dudas, el PRO platense, atraviesa un achique que refleja la crisis de representación y el tironeo por encontrar un perfil opositor en tiempos de Milei en Nación y peronismo local oficialista.



En el medio, varios referentes que todavía tienen la camiseta del PRO, salieron al cruce. Agustín Scotti, exsubsecretario de Participación Comunitaria y director de Juventud en 2022, no ahorró en ironías: “Alak hace algo muy bien, hay que reconocerlo. Logra que la oposición local administre la crítica y hasta ‘avise’ antes de salir a marcarle diferencias públicamente. Lo llaman 'diálogo' porque suena menos cómplice. Pero como le sonríen para la foto, lo admiran al tipo. Hay match”.

Por su parte, Martiniano Ferrer Picado, ex secretario de Cultura y Educación, reposteó la imagen del concejal y presidente del bloque, Nicolás Morzone, con el cartel “Menos Plazas, Más Seguridad” que llevó al recinto. Le pidió elevar la mira: “No te acostumbres a la mediocridad. Necesitamos más seguridad, plazas más lindas, mejor educación, infraestructura fantástica y libertad para los vecinos encerrados por miedo. ¡Hagamos de La Plata una verdadera ciudad capital! “exclamó.



La crítica más filosa vino de parte de la platense Rosario Castagnet, ex secretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales y periodista: “Que hoy se presente como referente opositor alguien como Nicolás Morzone expone con crudeza la decadencia de la política platense”.



Y agregó: “La oposición no se declama, se ejerce; y cuando hay dirigentes señalados públicamente por conductas violentas, cuestionados incluso dentro de su propio espacio, que cambian de postura según la conveniencia y usan la banca para gestos de autopromoción familiar antes que, para defender a los vecinos, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural”.



Castagnet remató: “El PRO -que dice representar valores republicanos y renovación- debería mirarse al espejo y preguntarse en serio si quiere que su voz en La Plata la encarnen figuras que parecen más preocupadas por los 15 minutos de fama que por sostener una línea política coherente. En una época donde la sociedad pide terminar con la casta y exige dirigentes con códigos, seguir avalando estas prácticas no es picardía política: es desconexión con la calle. Y los vecinos, cada vez más, ya no están mirando para otro lado”.

Por su parte, los 2 referentes que tiene el PRO en el concejo, Nicolás Morzone e Iván Zanetto, ayer participaron de la primera sesión ordinaria del año y cuando les tocó tomar la palabra, manifestaron su preocupación principal, que es la seguridad: “La seguridad no es marketing. Es una prioridad” expresó Morzone desde su banca.