La Corte bonaerense creó un registro para mapear los casos atravesados por desigualdad de género

La Suprema Corte bonaerense dispuso la creación de un Registro de Casos de Género para centralizar información judicial vinculada a desigualdades estructurales. La herramienta permitirá mejorar el seguimiento de expedientes y fortalecer la perspectiva de género en las decisiones de los tribunales.

