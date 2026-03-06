Apps
RESPUESTA INSTITUCIONAL

La Corte bonaerense creó un registro para mapear los casos atravesados por desigualdad de género

La Suprema Corte bonaerense dispuso la creación de un Registro de Casos de Género para centralizar información judicial vinculada a desigualdades estructurales. La herramienta permitirá mejorar el seguimiento de expedientes y fortalecer la perspectiva de género en las decisiones de los tribunales.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la creación del Registro de Casos de Género (RCG), una nueva herramienta institucional destinada a sistematizar información judicial vinculada a situaciones atravesadas por desigualdades estructurales por razones de género.

La medida fue formalizada mediante el Acuerdo Nº 4220 del máximo tribunal bonaerense y busca fortalecer el análisis y seguimiento de los conflictos judiciales en los que se adviertan asimetrías de poder o vulneraciones diferenciadas entre las partes.

El nuevo registro funcionará en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Corte y tendrá como objetivo centralizar y ordenar la información proveniente de distintos fueros, con el fin de mejorar la coordinación entre los órganos judiciales.

Desde el tribunal señalaron que la herramienta permitirá contar con datos precisos y sistematizados que faciliten la evaluación del funcionamiento del sistema judicial frente a conflictos atravesados por cuestiones de género.

Uno de los aspectos centrales del registro es que su alcance no se limitará exclusivamente a los casos en los que se denuncien hechos de violencia de género. También incluirá expedientes donde se detecten situaciones de discriminación, desigualdad estructural o afectaciones diferenciadas.

De esta manera, el RCG buscará ampliar la mirada sobre los conflictos judiciales para relevar situaciones que, aun sin configurar delitos específicos, evidencien condiciones de vulnerabilidad o inequidad en el acceso a derechos.

La iniciativa se inscribe en las políticas institucionales impulsadas por el Poder Judicial para incorporar de manera transversal la perspectiva de género en la administración de justicia y en los procesos de toma de decisiones.

Con la puesta en marcha del registro, la Suprema Corte apunta a consolidar un sistema de información que permita mejorar la calidad de la respuesta judicial y diseñar estrategias institucionales más eficaces frente a las desigualdades detectadas en los distintos ámbitos jurisdiccionales.
 

