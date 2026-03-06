Volver | La Tecla Nacionales 6 de marzo de 2026 PARITARIAS

Provincia negocia con el agua al cuello mientras Nación ajusta

La Casa Rosada reabre paritarias este viernes con 65.000 despidos acumulados y sueldos estatales que cayeron 14 puntos contra la inflación. Los gremios piden 45% de aumento y una suma fija millonaria; el Gobierno llega a la mesa sin soltar el ajuste.

