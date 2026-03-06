6 de marzo de 2026
PARITARIAS
Provincia negocia con el agua al cuello mientras Nación ajusta
La Casa Rosada reabre paritarias este viernes con 65.000 despidos acumulados y sueldos estatales que cayeron 14 puntos contra la inflación. Los gremios piden 45% de aumento y una suma fija millonaria; el Gobierno llega a la mesa sin soltar el ajuste.
El Gobierno nacional convocó para este viernes a la reapertura de paritarias con los sindicatos estatales UPCN y ATE, en una reunión que se realizará en la sede de la Secretaría de Trabajo. La cita retoma negociaciones que habían quedado en cuarto intermedio en diciembre pasado, cuando la brecha entre los reclamos gremiales y la oferta oficial resultó insalvable.
El último acuerdo cerrado en diciembre incluyó apenas un aumento del 2% más una suma fija de $50.000. Sin embargo, ese incremento no alcanzó para frenar el deterioro: los salarios de los trabajadores estatales acumularon una caída de 14 puntos por debajo de la inflación registrada por el INDEC durante 2025. A esto se suma que desde la llegada de Milei al poder se perdieron más de 65.000 puestos en la administración pública nacional.
Frente a ese escenario, ATE llega a la mesa con exigencias contundentes: una recomposición salarial del 45% para recuperar lo perdido durante la gestión Milei y una suma fija de $4.000.000 por única vez como compensación. El Gobierno, en cambio, mantiene la negociación salarial atada a su estrategia de ajuste y control del gasto público, eje central del programa económico de la administración libertaria.
Mientras la Nación dilata la discusión, la Provincia de Buenos Aires cerró un acuerdo con los gremios de la Ley 10430: un aumento escalonado del 7,5%, con 1,5% consolidado en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril sobre la base de haberes de enero. El acuerdo contempla también una bonificación no remunerativa para el personal educativo que compense el recorte nacional del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad, además de una bonificación para auxiliares. En el caso de los docentes, la propuesta fue llevada a consideración de las bases.
El acuerdo provincial incluye el compromiso de una mesa de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció que la provincia acumula pérdidas de $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída en la recaudación, y reafirmó el compromiso de Kicillof de sostener las condiciones laborales "en la medida de lo posible" pese al "ahogo financiero" impuesto desde la Casa Rosada.
El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, disparó directamente contra la política laboral nacional al contrastar el rumbo provincial con la "pseudomodernización laboral" que, según sus palabras, busca "excluir derechos". La tensión entre ambas gestiones queda así expuesta en el terreno salarial: mientras la Nación ajusta, la Provincia negocia —aunque con márgenes cada vez más estrechos— en una pulseada que tiene como víctimas directas a los trabajadores del Estado.