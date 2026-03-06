Apps
EDUCACION

Salita nueva: Provincia oficializó el jardín obligatorio desde los 3 años a partir de 2027

El gobierno bonaerense oficializó el objetivo de garantizar la escolarización para todos los niños y niñas de tres años a partir de 2027. La medida se sustenta en la ampliación de jardines, nuevas secciones y mayor cobertura educativa, con prioridad en zonas vulnerables y financiamiento previsto en el presupuesto.

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que fija como objetivo la universalización de la educación inicial para niños y niñas de tres años en la provincia de Buenos Aires. La decisión establece que, a partir del ciclo lectivo 2027, el Estado provincial deberá garantizar vacantes para ese grupo etario en todo el territorio bonaerense.

La medida quedó plasmada en el Decreto 158/2026, publicado en el Boletín Oficial, que encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación adoptar las medidas necesarias para asegurar la cobertura total del nivel inicial. En términos políticos, en el gobierno sostienen que Kicillof cumplió su promesa de avanzar en la expansión del sistema educativo desde la primera infancia.

El decreto se apoya en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Provincial, que establecen la obligación del Estado de garantizar la educación desde edades tempranas. En ese marco, se destaca que el acceso a la educación inicial constituye una herramienta clave para mejorar las trayectorias educativas futuras.

Desde la administración bonaerense argumentan que el nivel inicial representa una instancia educativa irrepetible, ya que sólo puede cursarse dentro de un rango etario determinado. Allí confluyen procesos de socialización, desarrollo cognitivo y experiencias pedagógicas que resultan centrales en los primeros años de vida.

El texto oficial también remarca que diversas investigaciones demuestran que la incorporación temprana al sistema educativo impacta positivamente en los aprendizajes posteriores y en la permanencia dentro del sistema escolar. Por ese motivo, la ampliación del acceso al jardín de infantes se convirtió en uno de los ejes de la política educativa provincial.

Según datos del último Censo Nacional de Población 2022, la tasa de asistencia de niños de tres años en la provincia alcanzaba el 74,2%. Sin embargo, la expansión de la infraestructura escolar permitió elevar la cobertura hasta el 87,5% en 2025, de acuerdo con relevamientos oficiales.

Parte de ese crecimiento se explica por el aumento de la infraestructura educativa durante la actual gestión. Desde 2019 se inauguraron alrededor de 300 nuevos edificios escolares y más del 40% corresponden a instituciones del nivel inicial, lo que permitió incrementar en un 8,2% la cantidad de secciones estatales.

Con este decreto, el gobierno provincial busca cerrar la brecha restante y asegurar que todos los niños de tres años puedan acceder al sistema educativo. La estrategia prevé analizar la oferta existente en cada distrito y priorizar la expansión en aquellas zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social.

