La industria automotriz puso el freno de mano: caen fuerte la producción y las ventas
Un informe de la cámara de fabricantes da cuenta del desplome del sector: se producen y venden muchos menos autos que hace un año, tanto en el país como al exterior.
La industria automotriz parece haberse frenado violentamente de un año a esta parte, según un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) que revela que se producen y venden muchos menos autos que hace doce meses.
La situación afecta tanto a las ventas locales como a la exportación, ya que en lo que va del año se vendieron menos automóviles a casi todos los destinos internacionales, en particular a Brasil, principal comprador de los autos argentinos.
La producción de automóviles y vehículos comerciales livianos fue de 29.632 unidades en febrero, lo que representa una suba del 41,1% respecto de lo producido en enero, pero una caída del 30,1% en relación a las cifras de febrero del año pasado.
Las exportaciones de estos vehículos, en tanto, alcanzaron las 15.991 unidades: un 63,9% más que las de enero, pero un 28,9% menos que en el mismo mes del año anterior.
En tanto, las ventas mayoristas (es decir de fábricas a concesionarios) en el país fueron de 36.292 autos, lo que representa una suba del 5,7 en comparación con el mes anterior, pero un desplome del 20,4% con respecto a febrero de 2025.
Comparando el primer bimestre de este año con el primer bimestre del año anterior, se observa una caída interanual del 30,1% en la producción, del 23,4% en las exportaciones y del 11,4% en las ventas mayoristas de automóviles.
La producción cayó sobre todo en los automóviles, con un –40,9% de variación entre el primer bimestre de 2025 y el primer bimestre de 2026. La fabricación de utilitarios, en tanto, bajó un 19,2%.
En las exportaciones, la baja interanual más importante en el acumulado del año (–41,8%) también fue en el rubro de automóviles. Los vehículos utilitarios también se vendieron menos, pero la caída fue de “sólo” el 10,9%.
En el desagregado de las exportaciones se advierte la caída general a la mayoría de los destinos. Se vendieron 2815 unidades menos a Brasil y 4100 menos a países de América Central, mientras que también cayeron las ventas a México, Uruguay, Chile y otras naciones del continente.
En cambio, se exportó un auto a Asia (contra ninguno en el primer bimestre de 2025) y aumentaron las ventas a Colombia (dos vehículos más) y a Perú (con un incremento importante, de 1719 unidades).
La caída general fue notable, con 7878 vehículos exportados menos que en los dos primeros meses del año pasado.
La comparativa interanual realizada por ADEFA arroja un solo dato general positivo: aumentó, y mucho, la venta mayorista de vehículos eléctricos. Entre enero y febrero de 2025 se habían comercializado 225; en lo que va de este año, 6571.
Es una suba del 2820,4%, que, por su volumen, no llega a compensar la caída general en el resto de los rubros, ya que el mercado de vehículos eléctricos en estos momentos es muy menor en relación con el total.