5 de marzo de 2026
SE SACAN CHISPAS
Picante cruce entre un ministro y una intendenta del conurbano por los fondos para seguridad
En la apertura de sesiones, la jefa comunal dijo que Kicillof “hace tiempo que no gobierna” y que todas las obras las hace con fondos propios porque la Provincia no le manda. Desde el massismo la acusaron de mentirosa y hoy un ministro bonaerense la acusó de ser “cómplice” del recorte de Milei.
Un picante cruce entre una intendenta del conurbano bonaerense y un ministro del gobierno de Axel Kicillof se produjo en las redes. ¿El motivo? El envío (o no envío) de fondos, especialmente los destinados a la seguridad.
La controversia se disparó cuando la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez, pronunció su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante local. Allí se quejó de que “hace tiempo que el Gobernador no gobierna, no gestiona ni soluciona los problemas”. Y dijo que todas las obras que se hacen en el distrito se hacen con fondos municipales, porque la Provincia no le envía fondos, específicamente para seguridad.
“No voy a dejar que nuestra ciudad se convierta en lo peor que vemos del conurbano bonaerense todos los días en televisión. No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron”, dijo la alcaldesa, dirigente del PRO.
La diputada provincial Sofía Vannelli, del Frente Renovador, fue la primera en salir a responderle. “En 2025 la Provincia transfirió más de 1600 millones de pesos, de los cuales más de 1200 millones son para seguridad. Hay dos posibilidades. O la intendenta desconoce esta información o está faltando a la verdad”, fustigó Vannelli.
Hoy fue el propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien le salió al cruce a Martínez. Y la acusó, nada menos, de ser “cómplice” del recorte de fondos efectuado por el presidente de la Nación, Javier Milei, a la provincia de Buenos Aires.
“Intendenta, usted y su espacio político son cómplices de un gobierno nacional que le niega a la Provincia recursos que nos corresponden por ley. No se los niega al Gobernador: se los niega al pueblo de la provincia, se los niega a los vecinos de Vicente López”, expresó Alonso.
“Si lo que demanda son obras, sea coherente y hágase eco de este reclamo”, exhortó el funcionario kicillofista.