5 de marzo de 2026
REFORMISTA
Música para los oídos de Milei: un sindicalista pide que se eleve la edad jubilatoria
Marcelo Peretta, del gremio de farmacéuticos, dijo que hombres y las mujeres deberían retirarse a los 67 años, para fortalecer las cajas jubilatorias.
Inesperado es poco: en momentos en que se rumorea que el presidente de la Nación, Javier Milei, podría impulsar una reforma jubilatoria, en la línea de la que quiso implementar Mauricio Macri durante su gobierno y de lo que también pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), surgió una propuesta para aumentar la edad jubilatoria en la Argentina, pero no desde un think tank afín al gobierno libertario sino desde el sector menos pensado: el sindicalismo.
Efectivamente, quien se expresó en favor de una reforma previsional es nada menos que el líder del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta.
“Hay que subir dos años más la edad de jubilación para hombres y siete más para las mujeres”, afirmó Peretta, “porque de esa manera se fortalece la caja jubilatoria.”
“La expectativa de vida crece a nivel mundial y es necesario acompañarla con políticas integrales de acompañamiento a los adultos mayores”, argumentó el gremialista, que además encabeza el partido Movimiento Plural.
Peretta reconoce que “están aquellos que no ven la hora de llegar a los 60 o 65 años para poder jubilarse”, pero afirmó que se sienten así “porque no están conformes con el trabajo que realizan”.
El dirigente expresó su preferencia por “quienes quieren seguir trabajando, porque cobrarían su salario completo, además de sentirse importantes” y no “prescindibles” una vez cumplida la edad de retiro.
“Vean el caso de Donald Trump, que con 79 años está sumamente activo. O al presidente Lula, que también lo está con 80”, expuso Peretta para sustentar su propuesta.
“Si hacemos un cambio como el que propongo, reformulando la edad, que va dar un poco de oxígeno a las arcas previsionales, sí van a poder jubilarse. Pero sí seguimos como estamos no van a poder hacerlo. Los ya jubilados van a cobrar cada vez menos y aquellos que hoy son jóvenes van a cobrar cero de jubilación”, explicó el líder del SAFYB.
De todas maneras destacó que la reforma que propone debería ser acompañada por “la implementación de una política integral para la adultez que incluya a los que trabajan, a los que viajan, a los que se reúnen con sus pares y hacen actividades recreativas y también a los jubilados y pensionados que estudian y se reciben”.