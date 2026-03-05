Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de marzo de 2026 QUEJA

Sigue la puja por la conducción del PJ en Tigre: el massismo insiste en bajar a Zamora

Samyn Ducó, que insiste en ser proclamado presidente del consejo partidario por el rechazo de la lista del sector de Zamora, recurrió a la Cámara Electoral luego de que el juez Ramos Padilla rechazara su apelación y obligara a oficializar la nómina competidora. La guerra entre Zamora y el massismo como telón de fondo.

