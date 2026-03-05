Sigue la puja por la conducción del PJ en Tigre: el massismo insiste en bajar a Zamora
Samyn Ducó, que insiste en ser proclamado presidente del consejo partidario por el rechazo de la lista del sector de Zamora, recurrió a la Cámara Electoral luego de que el juez Ramos Padilla rechazara su apelación y obligara a oficializar la nómina competidora. La guerra entre Zamora y el massismo como telón de fondo.
A sólo diez días de las elecciones que definirán la conducción del Partido Justicialista (PJ) en 18 distritos bonaerenses donde no se logró arribar a listas de unidad, la puja por la compulsa en el municipio de Tigre no deja de sumar capítulos.
La disputa en ese distrito del norte del GBA involucra al intendente local, Julio Zamora, de ríspida relación con los sectores de mayor peso en el peronismo y especialmente con el alineado con Sergio Massa, exalcalde que luego fue diputado nacional, ministro de Economía y candidato a Presidente. Del otro lado del ring se ubica Luis Samyn Ducó, alfil de Massa en ese territorio y aspirante a conducir el PJ local.
Ocurre que Zamora postuló a su hermano Mario como cabeza de lista para pelear la conducción del partido, pero la Junta Electoral del PJ bonaerense la dio de baja, argumentando que no se habían cumplido todos los requisitos necesarios para la presentación, y proclamó que en Tigre también se daba el escenario de lista única.
Zamora, por supuesto, fue en la Justicia. Y hace pocos días se anotó una victoria cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla, que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, dictaminó que la exclusión de su lista y ordenó la “inmediata oficialización” de la nómina encabezada por su hermano.
Sin embargo, la Junta Electoral partidaria decidió no hacerlo hasta que la sentencia del juez quedara firme. Y esto es porque el sector massista apeló la decisión de Ramos Padilla. Pero esa apelación fue denegada.
Samyn Ducó, sin embargo, no se quedó conforme. Ahora recurrió a la Cámara Nacional Electoral, donde interpuso un recurso de queja por el rechazó a la apelación. El objetivo: que el tribunal deshaga lo hecho por Ramos Padilla y confirme la presentación de una sola lista (la suya) para la compulsa por las autoridades partidarias en Tigre, que tendrá lugar el 15 de marzo, es decir, en diez días.
En el escrito de 18 páginas que presentó ante la Cámara, el aspirante a líder pejotista de Tigre argumenta que la decisión del juez federal platense “colisiona abiertamente con el Artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con los art. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica”.
La queja de Samyn Ducó se sustenta en que Ramos Padilla no le pidió su opinión antes de emitir el fallo. Pero también afirma que los precedentes que citó no se relacionan con el caso concreto y que su interpretación “es arbitraria”, porque el magistrado actuó “con excesiva latitud”.
A lo largo de su texto, el candidato a presidente del PJ tigrense busca demostrar la “arbitrariedad” del caso de Ramos Padilla e insta a la Cámara a considerar las “cuestiones morales” que implica la interpretación de la Ley de Partidos Políticos.
Finalmente, pide que la Cámara revoque la resolución de Ramos Padilla, dé por aceptada su apelación y “en consecuencia confirme” la resolución que lo proclamó como presidente del consejo partidario al no haber lista oponente.
Las horas siguen corriendo, y es probable que la pelea por la conducción del PJ en Tigre siga sumando capítulos antes del Día D.