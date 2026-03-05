5 de marzo de 2026
POR REDES SOCIALES
Otro papelón de Arietto: intentó impedir a los empujones que un trabajador entre a Lustramax
La senadora bonaerense de La Libertad Avanza fue filmada mientras intentaba negarle el acceso a un trabajador a su lugar de trabajo. El video fue rápidamente viralizado por redes.
La senadora bonaerense de Florencia Arietto volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar un episodio polémico durante el conflicto laboral que atraviesa la empresa Lustramax, donde se registraron despidos en las últimas semanas.
El hecho ocurrió en la puerta de la planta de la compañía, cuando la legisladora fue filmada mientras intentaba impedir el ingreso de un trabajador al establecimiento. En el video, que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, se observa a Arietto colocándose en el acceso junto a otras personas y empujando al empleado para evitar que ingresara a su puesto.
La situación generó mayor controversia porque, según trascendió en el marco de la disputa sindical que atraviesa la firma, el trabajador contaba con una autorización judicial para poder ingresar a la planta.
En las imágenes difundidas se registra un momento de tensión cuando el empleado intenta pasar y la senadora se interpone físicamente, en una escena que varios usuarios en redes calificaron como impropia para una dirigente política. La actitud de Arietto fue comparada con la de un guardia de seguridad, lo que generó una ola de críticas.
El episodio se suma así a la escalada del conflicto que vive la empresa, donde los despidos y las protestas de los trabajadores vienen marcando el clima en las últimas semanas. Mientras tanto, el video del incidente siguió replicándose en redes sociales y alimentó el debate político sobre el rol de la legisladora en medio del enfrentamiento laboral.