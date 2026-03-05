5 de marzo de 2026
OCTAVA SECCIÓN
Por su deficiente servicio, se agota la paciencia con la empresa Esur
A pesar de las reiteradas denuncias ante el municipio, la situación sigue sin resolverse. El reclamo histórico a Esur se volvió a repetir este verano.
La empresa ESUR S.A., encargada del servicio de recolección de residuos en la capital provincial, volvió a quedar en el centro de las críticas por reiterados incumplimientos en los recorridos programados. La situación se traduce en acumulación de basura en distintas zonas de la ciudad, malos olores, proliferación de insectos y la presencia cada vez más frecuente de roedores, especialmente en sectores del centro platense. A este escenario se suma además la polémica por la ocupación de un predio en la localidad de Los Hornos, que continúa generando cuestionamientos y reclamos vecinales.
El deterioro del servicio ocurre, además, en un contexto que abre interrogantes sobre el control y la gestión de los recursos municipales. Según el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante en noviembre de 2025, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos -de la cual depende el sistema de higiene urbana- concentra la mayor porción del gasto municipal. El área recibe alrededor del 42% del presupuesto total, lo que representa más de $197.800 millones destinados a mantenimiento urbano, infraestructura vial, hidráulica y obras de arquitectura.
Dentro del presupuesto pautado para el 2026, la Municipalidad de La Plata destina a la empresa un monto de $104 mil millones por una prestación que no estaría cumpliendo con las expectativas de los platenses, según consta en requerimientos del Deliberante local.
“Durante todo el mes de enero y febrero nuestra ciudad se llenó de ratas”, denunció el concejal Nicolás Morzone, actual presidente del bloque del PRO, en diálogo con La Tecla. El propio concejal, presentó un pedido de informes a las autoridades municipales, donde denuncia el mal servicio de la empresa ESUR y recalca el “pésimo trabajo” que realizó durante los señalados.
En el pedido, solicita a la Secretaría de Obras Públicas, entre varios puntos, que especifique:
A) Cuál fue el cronograma de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza urbana previsto contractualmente para el mes de enero de 2026, indicando días, frecuencias y zonas asignadas a la empresa ESUR S.A., y si dicho cronograma fue efectivamente cumplido.
B) Si la Secretaría de Obras Públicas ha registrado incumplimientos, deficiencias o irregularidades en la prestación del servicio por parte de ESUR S.A. durante el período mencionado, detallando zonas afectadas, fechas, tipo de incumplimiento y medidas adoptadas.
A estas irregularidades se suma un conflicto latente con “La Asamblea Parque Recreativo y Reservorio para Los Hornos”, un espacio creado hace más de 10 años por los vecinos de esa zona con la intención de mejorar la calidad de vida de la comunidad y no volver a inundarse.
Este grupo presentó, en agosto de 2024, una acusación donde denunció una avanzada de ESUR sobre ese espacio verde y reportó que la empresa colocó postes para cercar una porción significativa, restringiendo el acceso a casi el 50% del predio. Una situación que provocó fuerte indignación entre los integrantes de la asamblea y los vecinos de esa localidad.
La Asamblea envió sus reclamos a las autoridades municipales y provinciales, pero no tuvieron respuestas favorables a esta ocupación que consideran como ilegal.
En diálogo con este medio, Américo Rodríguez, referente de la Asamblea, comentó que de momento no hubo ninguna solución por parte de la gestión local y denuncia el apoyo a la usurpación del predio y destacó que “estuvieron los de la municipalidad el año pasado en una actividad que hicimos por el día del niño y vinieron a sacarnos con patrulleros. Son de terror”, expresó.
Fuentes consultadas de la Municipalidad platense no dieron respuesta sobre las objeciones al servicio de recolección, como así también sobre los reclamos del Parque.
ESUR, es una empresa de largo historial en la ciudad. Su desembarco en el negocio de la basura empezó promediando la dictadura militar y operó en los ‘80 y los ‘90 hasta que en 2001 ganó la licitación como integrante de Esur S.A, cuando el entonces intendente Julio Alak decidió emprender una postergada licitación.
Vale aclarar que la concesión iniciada en 2018 bajo la gestión de Julio Garro y que empezó a regir desde el 5 de abril de 2019, cuando se firmó el contrato que vincula a la municipalidad con la empresa se encuentra vigente, con fecha de caducidad en 2027.
La firma “Transporte 9 de Julio”, de acuerdo al Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, está integrado por Juan Terruli como miembro del directorio, apoderado y gerente general.