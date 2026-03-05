Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de marzo de 2026 DILEMA

Obras récord y paritarias en conflicto: el dilema docente en la gestión Kicillof

La Provincia destaca la inversión en escuelas, pero gremios y sectores de base denuncian pérdida del poder adquisitivo y salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida.

Compartir