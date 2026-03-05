Apps
Jueves, 5 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
5 de marzo de 2026
ARCAS DEL ESTADO

La Provincia rescata Letras del Tesoro por más de $265.862 millones

La Tesorería General bonaerense dispuso el pago del instrumento en el primer tramo del programa financiero 2026. Los fondos serán transferidos a Caja de Valores para acreditar a los tenedores.

La Provincia rescata Letras del Tesoro por más de $265.862 millones
Compartir

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso el rescate de Letras del Tesoro por un total de $265.862.744.917. Las mismas corresponden a títulos emitidos en el marco del Primer Tramo del Programa de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2026.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 41 de la Tesorería General de la Provincia, firmada por el tesorero general David René Jacoby, en la que se ordena el pago de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a descuento con vencimiento el 19 de marzo de 2026”.

Estas letras habían sido emitidas inicialmente mediante la Resolución Nº 14 por un monto de $73.622.861.583. Posteriormente, el gobierno provincial resolvió reabrir la colocación a través de la Resolución Nº 35, por un valor adicional de $192.239.883.334.

Como resultado de ambas operaciones, el monto total de títulos que ahora se rescatarán asciende a $265.862 millones en valor nominal.

Según lo establecido en la resolución, el pago de los servicios financieros se realizará mediante transferencia a la cuenta en pesos de Caja de Valores S.A. en el Banco Central de la República Argentina, desde donde se acreditarán los fondos a las cuentas de los tenedores de las letras.

La norma también señala que las emisiones ya habían sido registradas contablemente en expedientes administrativos y contaron con la intervención de la Contaduría General de la Provincia y del Ministerio de Economía bonaerense.

Con esta medida, la Tesorería General habilitó la orden de pago necesaria para concretar el rescate de los títulos antes de su vencimiento previsto para el 19 de marzo de 2026.

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

HACIA LAS URNAS

Internas en el PJ: la Junta Electoral definió mesas y lugares de votación en los distritos

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó los acuerdos previos entre listas para las elecciones internas del 15 de marzo. La resolución también fija los establecimientos y la distribución en cada distrito donde habrá competencia.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Paritarias: Provincia ofreció un 9% y los docentes analizan la propuesta

Aumentos de hasta el 50% y “empresas que cambian de locación por las tasas"

Luego de “la mejor oferta paritaria de la Argentina”, estatales discuten con la Provincia el aumento del 3%

Paritarias: los estatales le dijeron que sí a Kicillof y ¿qué harán los docentes?

La UCR y su laberinto: los conductores se mueven para adelantar elecciones

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET