Buenos Aires 5 de marzo de 2026

La Provincia rescata Letras del Tesoro por más de $265.862 millones

La Tesorería General bonaerense dispuso el pago del instrumento en el primer tramo del programa financiero 2026. Los fondos serán transferidos a Caja de Valores para acreditar a los tenedores.

