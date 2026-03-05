5 de marzo de 2026
COMPLICADOS
Caída del consumo e importaciones: Mauro Sergio alarga suspensiones de personal
La compañía ya había suspendido a gran parte de su personal en noviembre y ahora extendió el acuerdo por tres meses más.
En medio de la crisis que atraviesa la industria textil en Argentina, la empresa Textilana S.A., fabricante de la tradicional marca Mauro Sergio, anunció que extenderá hasta junio de 2026 la suspensión de actividades que inicialmente regía hasta el 31 de marzo en su planta de Mar del Plata.
La decisión fue comunicada a los trabajadores tras una reunión con la gerencia y genera mayor incertidumbre laboral. Actualmente 175 empleados continúan suspendidos, mientras que otros 60 operarios mantienen tareas reducidas y temen que la situación también impacte en sus puestos.
El conflicto se remonta a noviembre del año pasado, cuando la empresa y los trabajadores acordaron suspender a 175 de los 250 operarios de la planta ubicada sobre la Ruta 88. Durante ese período, los trabajadores perciben el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en cuotas.
La prórroga de las suspensiones se da en un contexto de retracción de la actividad industrial, especialmente en el sector textil, afectado por la caída del consumo interno y la creciente competencia de productos importados, factores que presionan sobre la producción local y el empleo.