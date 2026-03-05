Apps
Jueves, 5 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
5 de marzo de 2026
HACIA LAS URNAS

Internas en el PJ: la Junta Electoral definió mesas y lugares de votación en los distritos

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó los acuerdos previos entre listas para las elecciones internas del 15 de marzo. La resolución también fija los establecimientos y la distribución en cada distrito donde habrá competencia.

La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense aprobó los acuerdos preelectorales alcanzados entre las listas que participarán de las elecciones internas del próximo 15 de marzo de 2026 para elegir autoridades de consejos distritales y congresales provinciales.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 51, firmada el 4 de marzo, en la que el organismo partidario avaló los entendimientos alcanzados entre las diferentes nóminas en una serie de distritos de la provincia y estableció además la organización de las mesas y centros de votación. 

Según se detalla en la resolución, los acuerdos alcanzados entre las listas constituyen “la base de una sana convivencia democrática” y brindan garantías normativas tanto a los participantes como a la Junta Electoral durante el proceso interno.

En tanto, se indicó que "en aquellos distritos donde los representantes de las listas sostuvieron sus diferencias en cuestiones puntuales, ésta junta debe resolver al respecto".

La resolución oficializa los entendimientos entre listas que competirán en distintos distritos. Los acuerdos corresponden a las siguientes secciones electorales y municipios:

Primera Sección Electoral
  • Morón: Claudio David Román y Paula Natalia Majdanski.

Segunda Sección Electoral
  • San Antonio de Areco: Martín Lobos y Ramiro Fernando Ramallo.
  • Zárate: Ana María Almirón y Leandro Matilla.

Tercera Sección Electoral
  • Magdalena: Juan Carlos García y Mirna E. Gurina.

Cuarta Sección Electoral
  • Junín: Fernando Burgos, Cristina Tejo y Claudio Camilo.
  • Lincoln: Jorge Abel Fernández y Nicolás Miguel Rosas.

Quinta Sección Electoral
  • Balcarce: Eduardo Jorge Guzmán y Sergio Fabián Aranaga.
  • General Pueyrredón: Daniel Esteban Di Bartolo y Adriana Francisca Donzelli.
  • Lobería: Natalia Lorena Beraza, José Hernán Orbaiceta y Eva Leticia Toledo.

Sexta Sección Electoral
  • Coronel Suárez: María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier.
  • Tornquist: Alberto José Musso y Juan Carlos Gisler.

Séptima Sección Electoral
  • Roque Pérez: Eliana Soledad Gasparini y Homero Eduardo Salas.
  • Saladillo: Elbio Fabián Salguero y Diego Antonio Yanson.



Distritos con definiciones específicas de votación


Navarro

Listas encabezadas por Santiago Maggiotti y Romina Re.

Establecimiento de votación:
  • Escuela Primaria Nº1. Afiliados habilitados: 1.425.

Mesas:
  • Mesa 1: 712 afiliados
  • Mesa 2: 713 afiliados


San Miguel

Listas encabezadas por Juan José Castro, Santiago Ricardo Enrique Fidanza y Héctor Oscar Fernández. Se establecieron 16 mesas de votación distribuidas en varios establecimientos:

ES Nº7 – Circuito 397 (4.759 afiliados)
  • Mesa 1: 1.586
  • Mesa 2: 1.586
  • Mesa 3: 1.587

ES Nº11 – Circuito 397 A (2.953 afiliados)
  • Mesa 4: 1.587
  • Mesa 5: 1.587

EP Nº17 – Circuito 397 B (5.419 afiliados)
  • Mesa 6: 1.806
  • Mesa 7: 1.806
  • Mesa 8: 1.807

EP Nº30 – Circuito 397 C (4.615 afiliados)
  • Mesa 9: 1.538
  • Mesa 10: 1.538
  • Mesa 11: 1.539

Técnica Nº1 – Circuito 400 (2.098 afiliados)
  • Mesa 12: 2.098

ES Nº2 – Circuitos 401 y 401 A (2.554 afiliados)
  • Mesa 13: 1.277
  • Mesa 14: 1.277

EP Nº13 – Circuito 402 (2.914 afiliados)
  • Mesa 15: 1.457
  • Mesa 16: 1.457


San Nicolás

Listas encabezadas por Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles.

Establecimientos y mesas:

ES Nº5 (1.612 afiliados)
  • Mesa 1: 800
  • Mesa 2: 812

EP Nº42 (1.821 afiliados)
  • Mesa 3: 910
  • Mesa 4: 911


EP Nº44 (1.301 afiliados)
  • Mesa 5: 430
  • Mesa 6: 430
  • Mesa 7: 441

EEST Nº2 (1.508 afiliados)
  • Mesa 8: 750
  • Mesa 9: 758

ES Nº8 (455 afiliados)
  • Mesa 10: 455

EP Nº8 (412 afiliados)
  • Mesa 11: 412


Tres de Febrero

Listas encabezadas por Juan Debandi y Alejandro Collia. Se estableció mantener la misma cantidad de mesas y distribución que en la interna de 2022.

Mesas y establecimientos:

EP Nº19 – Sáenz Peña
  • Mesa 1: 1.206 afiliados

EP Nº12 – Caseros
  • Mesas 2 a 6: 926 afiliados cada una

EP Nº20 – Ciudadela
  • Mesas 7 a 10: entre 894 y 897 afiliados

EP Nº41 – Puerto Argentino
  • Mesas 11 a 15: entre 1.041 y 1.045 afiliados

EP Nº38 – Loma Hermosa
  • Mesas 16 a 18: entre 1.043 y 1.045 afiliados


Mesas y afiliados en otros distritos


Morón

Establecimientos:
  • EP Nº25 (mesas 1 a 5 – 1.000 afiliados cada una)
  • EP Nº1 (mesas 6 a 9 – entre 906 y 909 afiliados)
  • EP Nº8 (mesa 10 – 1.346 afiliados)
  • EP Nº67 (mesas 11 a 13 – entre 959 y 960 afiliados)
  • EP Nº7 (mesa 14 – 1.459 afiliados)
  • EP Nº48 (mesas 15 a 17 – entre 955 y 956 afiliados)

San Antonio de Areco

Establecimientos:

EP Nº3
  • Mesa 1: 732
  • Mesa 2: 733

EP Nº13 – Villa Lía
  • Mesa 3: 152

EP Nº9 – Duggan
  • Mesa 4: 41


Zárate

Establecimientos:

EP Nº7 – Zárate (3.267 afiliados)
  • Mesas 1 a 8: entre 408 y 411 afiliados

EP Nº29 – Zárate (2.517 afiliados)
  • Mesas 9 a 16: entre 314 y 319 afiliados

EP Nº9 – Lima (701 afiliados)
  • Mesa 17: 350
  • Mesa 18: 351


Magdalena

ES Nº1
  • Mesa 1: apellidos A a I
  • Mesa 2: apellidos J a Z

ES Nº6 – Bartolomé Bavio
  • Mesa 3: 179 afiliados


Lincoln

Establecimientos:
  • EP Nº1 (mesas 1 a 4)
  • EP Nº12 Arenaza (mesa 5)
  • EP Nº25 Roberts (mesa 6)
  • EP Nº22 Pasteur (mesa 7)
  • EP Nº16 Las Toscas (mesa 8)
  • EP Nº19 Martínez de Hoz (mesa 9)
  • EP Nº24 El Triunfo (mesa 10)
  • EP Nº17 Bayauca (mesa 11)
  • EP Nº21 Carlos Salas (mesa 12)


Junín

EP Nº9
  • Afiliados: 6.791
Mesas:
  • Mesas 1 a 8: 750 afiliados cada una
  • Mesa 9: 791 afiliados


Balcarce

EP Nº1
Afiliados: 3.195

Mesas:
  • Mesas 1 a 5: 530 afiliados
  • Mesa 6: 545 afiliados


General Pueyrredón

ESET Nº3
  • Afiliados: 31.347
Mesas:
  • 26 mesas con entre 1.205 y 1.210 afiliados.


Lobería

EES Nº5 – Julia Vigoni
  • Afiliados: 1.177

Mesas:
  • Mesa 1: 588
  • Mesa 2: 589

Coronel Suárez

EP Nº1
  • Mesa 1: 867
  • Mesa 2: 868

EP Nº15 – Huanguelén
  • Mesa 3: 267

ES Nº29 – Santa María
  • Mesa 4: 196


Tornquist

ES Nº1 – Tornquist
  • Mesa 1: 417
  • Mesa 2: 418

EP Nº6 – Sierra de la Ventana
  • Mesa 3: 283

EP Nº2 – Saldungaray
  • Mesa 4: 150

Roque Pérez

EP Nº2
  • Afiliados: 789

Mesas:
  • Mesa 1: 394
  • Mesa 2: 395


Saladillo

Sede PJ Saladillo
  • Afiliados: 2.446

Mesas:
  • Mesa 1: 1.223
  • Mesa 2: 1.223


EP Nº9
  • Mesa adicional: 140 afiliados






 

Buenos Aires

