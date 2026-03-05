Internas en el PJ: la Junta Electoral definió mesas y lugares de votación en los distritos
El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó los acuerdos previos entre listas para las elecciones internas del 15 de marzo. La resolución también fija los establecimientos y la distribución en cada distrito donde habrá competencia.
La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense aprobó los acuerdos preelectorales alcanzados entre las listas que participarán de las elecciones internas del próximo 15 de marzo de 2026 para elegir autoridades de consejos distritales y congresales provinciales.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 51, firmada el 4 de marzo, en la que el organismo partidario avaló los entendimientos alcanzados entre las diferentes nóminas en una serie de distritos de la provincia y estableció además la organización de las mesas y centros de votación.
Según se detalla en la resolución, los acuerdos alcanzados entre las listas constituyen “la base de una sana convivencia democrática” y brindan garantías normativas tanto a los participantes como a la Junta Electoral durante el proceso interno.
En tanto, se indicó que "en aquellos distritos donde los representantes de las listas sostuvieron sus diferencias en cuestiones puntuales, ésta junta debe resolver al respecto".
La resolución oficializa los entendimientos entre listas que competirán en distintos distritos. Los acuerdos corresponden a las siguientes secciones electorales y municipios:
Primera Sección Electoral
Morón: Claudio David Román y Paula Natalia Majdanski.
Segunda Sección Electoral
San Antonio de Areco: Martín Lobos y Ramiro Fernando Ramallo.
Zárate: Ana María Almirón y Leandro Matilla.
Tercera Sección Electoral
Magdalena: Juan Carlos García y Mirna E. Gurina.
Cuarta Sección Electoral
Junín: Fernando Burgos, Cristina Tejo y Claudio Camilo.
Lincoln: Jorge Abel Fernández y Nicolás Miguel Rosas.
Quinta Sección Electoral
Balcarce: Eduardo Jorge Guzmán y Sergio Fabián Aranaga.
General Pueyrredón: Daniel Esteban Di Bartolo y Adriana Francisca Donzelli.
Lobería: Natalia Lorena Beraza, José Hernán Orbaiceta y Eva Leticia Toledo.
Sexta Sección Electoral
Coronel Suárez: María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier.
Tornquist: Alberto José Musso y Juan Carlos Gisler.
Séptima Sección Electoral
Roque Pérez: Eliana Soledad Gasparini y Homero Eduardo Salas.
Saladillo: Elbio Fabián Salguero y Diego Antonio Yanson.
Distritos con definiciones específicas de votación
Navarro
Listas encabezadas por Santiago Maggiotti y Romina Re.
Establecimiento de votación:
Escuela Primaria Nº1. Afiliados habilitados: 1.425.
Mesas:
Mesa 1: 712 afiliados
Mesa 2: 713 afiliados
San Miguel
Listas encabezadas por Juan José Castro, Santiago Ricardo Enrique Fidanza y Héctor Oscar Fernández. Se establecieron 16 mesas de votación distribuidas en varios establecimientos:
ES Nº7 – Circuito 397 (4.759 afiliados)
Mesa 1: 1.586
Mesa 2: 1.586
Mesa 3: 1.587
ES Nº11 – Circuito 397 A (2.953 afiliados)
Mesa 4: 1.587
Mesa 5: 1.587
EP Nº17 – Circuito 397 B (5.419 afiliados)
Mesa 6: 1.806
Mesa 7: 1.806
Mesa 8: 1.807
EP Nº30 – Circuito 397 C (4.615 afiliados)
Mesa 9: 1.538
Mesa 10: 1.538
Mesa 11: 1.539
Técnica Nº1 – Circuito 400 (2.098 afiliados)
Mesa 12: 2.098
ES Nº2 – Circuitos 401 y 401 A (2.554 afiliados)
Mesa 13: 1.277
Mesa 14: 1.277
EP Nº13 – Circuito 402 (2.914 afiliados)
Mesa 15: 1.457
Mesa 16: 1.457
San Nicolás
Listas encabezadas por Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles.
Establecimientos y mesas:
ES Nº5 (1.612 afiliados)
Mesa 1: 800
Mesa 2: 812
EP Nº42 (1.821 afiliados)
Mesa 3: 910
Mesa 4: 911
EP Nº44 (1.301 afiliados)
Mesa 5: 430
Mesa 6: 430
Mesa 7: 441
EEST Nº2 (1.508 afiliados)
Mesa 8: 750
Mesa 9: 758
ES Nº8 (455 afiliados)
Mesa 10: 455
EP Nº8 (412 afiliados)
Mesa 11: 412
Tres de Febrero
Listas encabezadas por Juan Debandi y Alejandro Collia. Se estableció mantener la misma cantidad de mesas y distribución que en la interna de 2022.
Mesas y establecimientos:
EP Nº19 – Sáenz Peña
Mesa 1: 1.206 afiliados
EP Nº12 – Caseros
Mesas 2 a 6: 926 afiliados cada una
EP Nº20 – Ciudadela
Mesas 7 a 10: entre 894 y 897 afiliados
EP Nº41 – Puerto Argentino
Mesas 11 a 15: entre 1.041 y 1.045 afiliados
EP Nº38 – Loma Hermosa
Mesas 16 a 18: entre 1.043 y 1.045 afiliados
Mesas y afiliados en otros distritos
Morón
Establecimientos:
EP Nº25 (mesas 1 a 5 – 1.000 afiliados cada una)
EP Nº1 (mesas 6 a 9 – entre 906 y 909 afiliados)
EP Nº8 (mesa 10 – 1.346 afiliados)
EP Nº67 (mesas 11 a 13 – entre 959 y 960 afiliados)
EP Nº7 (mesa 14 – 1.459 afiliados)
EP Nº48 (mesas 15 a 17 – entre 955 y 956 afiliados)