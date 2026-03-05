Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de marzo de 2026 A TASAZO LIMPIO

La disputa librada: el mapa de tasas reavivó la pelea entre Nación y los municipios

El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. Los intendentes bonaerenses reaccionaron. “Nos atacan a través de los medios y de las redes, pero no existe un intercambio concreto”, aseguró Mayra Mendoza.

