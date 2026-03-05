5 de marzo de 2026
A TASAZO LIMPIO
La disputa librada: el mapa de tasas reavivó la pelea entre Nación y los municipios
El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. Los intendentes bonaerenses reaccionaron. “Nos atacan a través de los medios y de las redes, pero no existe un intercambio concreto”, aseguró Mayra Mendoza.
En otra de las tantas medidas inéditas que generan ruido, fundamentalmente en el ámbito político, el Gobierno Nacional abrió un portal en el cual se detallan las tasas a la producción y el comercio que se cobran en cada distrito del país. Con un agregado, invita a los contribuyentes a denunciar tributos locales que puedan considerarse excesivos o irregulares. En la página https://www.argentina.gob.ar/, Portal Oficial del Estado Argentino, está el link https://www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales, donde aparecen las tasas que distintos municipios cobran a hipermercados, entidades financieras, industrias, producción primaria y la controvertida Tasa Vial en la carga de combustible.
Los intendentes, sobre todo los peronistas del Conurbano, lo tomaron como otro ataque a las autonomías municipales. Desde el gobierno de Javier Milei defienden la difusión de lo que cobra cada distrito a las actividades productivas, bajo el concepto de que no corresponden en la mayoría de los casos, y de ser absolutamente necesarias debieran ser iguales en todos.
La semana pasada, ni bien se lanzó el portal que está bajo su órbita, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, protagonizó un duro cruce a través de la red social X con la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza. En la difusión de la página web, el funcionario escribió: “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas”.
En un largo posteo, la legisladora camporista contragolpeó con los tapones de punta al iniciar el texto con un “te crees vivo @madorni pero la cara te vende”. Para después detallar: “El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar. Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia y abandono de Nación. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?“
“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre y que vos sos un CARADURA también”, agregó. En otro mensaje, la quilmeña, quien de alguna manera tomó la voz cantante de los jefes coomunales, acusó que “quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos”.
“Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron. Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad por doquier y a su líder presa por corrupción” retrucó Adorni.
Meses atrás, el cruce fue entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el alcalde de Pilar, Federico Achával. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, posteó en X “Toto” Caputo para cuestionar el aumento de Tasa de Protección Ambiental en ese distrito, rechazada por los supermercadistas.
"Es la manera que encontramos de suplir la ausencia del Gobierno"
La diputada provincial de Fuerza Patria e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la primera en subirse al ring para confrontar con el Gobierno Nacional por las tasas municipales. La dirigente de La Cámpora fue contundente al sentenciar que “es la manera que encontramos para poder suplir la ausencia de un Gobierno Nacional cruel e insensible para atender las necesidades de las y los vecinos”. También recordó la importante deuda que mantiene Milei con la Provincia, pidió que cumplan con lo “que les corresponde por ley” y sentenció: “Abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia”.
“Los municipios debemos organizarnos junto a la comunidad para superar la realidad cada vez más difícil a la que nos someten las políticas de Milei y sus funcionarios, que no las está pagando la casta, que cada vez está mejor, sino los trabajadores, que cada vez están peor”, sostuvo. Respecto a la creación del mapa, la intendenta en uso de licencia aseguró que lo lanzaron “para hacer denuncias contra los municipios, pero al igual que con todo lo que ocurre y que afecta a las y los vecinos, no hay ningún tipo de devolución ni comunicación entre Nación y las comunas”.
“Nos atacan a través de los medios y de las redes, pero no existe un intercambio concreto”, aseguró Mayra. Por su parte, también marcó su postura sobre por qué se cobran los tributos en el distrito: “Los porcentajes que se aplican son valores mínimos pero que en su conjunto, al municipio le sirven para dar una asistencia y solución a las demandas diarias de cada barrio y de cada vecino, que hoy se ven afectadas por el abandono total de la presencia del Estado Nacional”.
"El mapa es valioso porque fortalece la transparencia fiscal"
El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero y director de la Agencia de Seguridad Migratoria, Diego Valenzuela, apoyó la publicación del mapa de tasas municipales porque “es una herramienta institucionalmente valiosa porque fortalece la transparencia fiscal y permite comparar objetivamente las distintas realidades tributarias locales”. Y subrayó que “la autonomía municipal implica también responsabilidad en la administración de los recursos, y este tipo de instrumentos contribuyen a que los vecinos, comerciantes e inversores cuenten con información clara para la toma de decisiones. La transparencia es un principio básico de una gestión moderna.Tres de Febrero es un distrito donde las tasas municipales bajan desde hace ya varios años“.
Valenzuela sostuvo que “fue el resultado de un proceso sostenido de mejora en la calidad del gasto público. Trabajamos en la modernización administrativa, la digitalización de trámites, la optimización de contratos y la priorización del gasto en funciones esenciales. Esto permitió reducir costos operativos del Estado y trasladar esa eficiencia al esquema tributario, sin afectar la prestación de los servicios municipales”.
Aseguró que “un esquema tributario más previsible y razonable genera condiciones favorables para el desarrollo económico local. En los últimos años se incrementó la cantidad de habilitaciones comerciales, la radicación de nuevas actividades y la inversión privada en distintos sectores del distrito”.
“Cada municipio tiene su propia estructura y sus propias decisiones de política pública, pero la transparencia contribuye a mejorar la calidad de la gestión en general. Desde nuestra perspectiva, el desafío es avanzar hacia administraciones más eficientes, con equilibrio fiscal y servicios de calidad para los vecinos”, cerró.