5 de marzo de 2026
ECONOMIA
Verano 2026: más viajes, pero con estadías cada vez más breves
Según CAME, la temporada registró un aumento de viajeros y mayor impacto económico, aunque con estadías más cortas y consumo más cauteloso.
La temporada de verano 2026 cerró con un balance positivo para el turismo en Argentina. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 30,7 millones de turistas recorrieron el país, generando un impacto económico cercano a 11 billones de pesos, con una dinámica que fue de menor a mayor durante enero y febrero.
La cantidad de viajeros creció 9,5% respecto a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado principalmente por la mayor cantidad de personas que realizaron viajes con al menos una noche de estadía. El gasto diario promedio por turista alcanzó $97.101, un valor mayor en términos nominales, aunque levemente inferior en términos reales al descontar la inflación.
Uno de los rasgos más marcados de la temporada fue la consolidación de viajes más breves. La estadía promedio se ubicó en 3,65 noches, continuando la tendencia de los últimos años hacia escapadas más cortas. Ante ingresos más ajustados, muchos turistas optaron por mantener la experiencia del viaje, pero reduciendo la duración de su permanencia.
El movimiento turístico fue heterogéneo, con mejores resultados en los destinos que combinaron naturaleza, eventos culturales, fiestas populares y competencias deportivas, que funcionaron como motores de convocatoria. La Costa Atlántica bonaerense volvió a concentrar gran parte del flujo turístico, con Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell entre los destinos más elegidos, además de un fuerte crecimiento del turismo de cercanía en localidades del interior.