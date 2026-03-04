Volver | La Tecla Municipios 4 de marzo de 2026

Doblete de fallos judiciales en contra: Necochea no podrá subastar el predio del Casino

Un tribunal admitió un amparo de conservacionistas que se oponen al proyecto del municipio; pocos días después, otro juez también lo rechazó, por diferentes razones. Al intendente Rojas se le complica avanzar en el proceso.

