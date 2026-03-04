Doblete de fallos judiciales en contra: Necochea no podrá subastar el predio del Casino
Un tribunal admitió un amparo de conservacionistas que se oponen al proyecto del municipio; pocos días después, otro juez también lo rechazó, por diferentes razones. Al intendente Rojas se le complica avanzar en el proceso.
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, la tiene complicada en su iniciativa de subastar el predio en el que está instalado el histórico (y en estos momentos ruinoso) Complejo Casino de la ciudad balnearia. Con pocos días de diferencia, dos tribunales de distintos fueros emitieron sendos fallos adversos que disponen frenar el proceso.
El primer decisorio judicial lo tomó el 25 de febrero el Tribunal en lo Criminal 1, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por una asociación conservacionista que se opone a la idea.
Se trata de la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo, que había interpuesto el recurso nada menos que en 2020. El escrito ataca el artículo 7 de la ordenanza 10.329 de ese año, que habilita la modificación del uso del suelo en ese predio y por lo tanto legaliza su subasta.
La intención de la Municipalidad es licitar la concesión del predio para permitir la explotación comercial de ese lugar. Desde el principio surgieron cuestionamientos judiciales que obligaron incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a intervenir para dirimir la competencia y disponer que los tribunales locales siguieran a cargo de la causa.
Hace una semana, Los jueces Luciana Irigoyen Testa, Nicolás Lamberti y Alejandra Manis consideraron que correspondía hacer lugar “parcialmente” al recurso de la asociación conservacionista y declarar la “invalidez” de dicha ordenanza.
Hoy, otro juez también falló en contra de la Municipalidad.
Se trata de Carlos Herrera, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea, quien decidió rechazar un recurso interpuesto por la Municipalidad contra una medida cautelar presentada para suspender la subasta del predio.
Esa presentación cuestionaba el procedimiento administrativo que se siguió para convocar a la subasta. Y Herrera consideró que los argumentos del municipio para descartarla “no lograron convencer”, de manera que la medida cautelar quedó ratificada en todos sus términos.
De todas maneras, la comuna apeló, y ahora tomará intervención la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata. Mientras ese tribunal analiza el expediente, la subasta permanecerá suspendida.