Un intendente saca chapa de eficiencia y apunta contra los ñoquis en los concejos

Paritarias: los estatales le dijeron que sí a Kicillof y ¿qué harán los docentes? ATE y FEGEPPBA aceptaron la propuesta de aumento salarial en tres tramos realizada por la Provincia. Mañana y pasado los docentes considerarán la oferta, tras frustrar por primera vez el inicio de las clases bajo el actual gobernador.