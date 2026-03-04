Un intendente saca chapa de eficiencia y apunta contra los ñoquis en los concejos
El nicoleño Santiago Passaglia destacó la poca cantidad de empleados que requiere el deliberativo local y señaló la desproporción en otras comunas donde trabajan muchos más auxiliares de los ediles.
El intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, cuestionó hoy fuertemente la gran cantidad de empleados que tienen algunos concejos deliberantes, y comparó la situación con la de su propio distrito, donde, según resaltó, sólo se requieren cinco empleados además de los propios concejales para el funcionamiento del ámbito legislativo.
“De la boca para afuera son todos anti-ñoquis pero los datos muestran otra cosa”, lanzó Passaglia en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“Cuando se discute el funcionamiento del Estado casi siempre escuchamos discursos largos, pero pocas veces nos dicen los datos concretos”, expresó el alcalde. “En San Nicolás el Concejo Deliberante tiene 20 concejales y funciona con solo 5 empleados. Sí, cinco. Un secretario legislativo (obligatorio por ley), una secretaria de los kirchneristas (les corresponde y no la quieren soltar), un ordenanza, un administrativo de mesa de entradas y la persona de recursos humanos. Nada más. Cinco personas y funciona todo.”
En comparación, otros municipios registran una proporción mucho mayor de empleados en relación a la cantidad de ediles, como lo muestra una selección realizada por el propio Passagla para ilustrar el punto.
“De la boca para afuera mucho discurso pero del Concejo para adentro mucho ñoqui”, escribió Passaglia, mordaz. Y realizó la siguiente enumeración:
* En Tres de Febrero hay 24 concejales y 320 empleados. (13,3 empleados por concejal)
* En Santa Fe, 17 concejales y 247 empleados. (14,5 empleados por concejal)
* En Córdoba, 31 concejales y 260 empleados. (8,38 empleados por concejal)
* En Posadas (Misiones): 15 concejales y 1585 empleados. 1585 empleados (¡105,66 empleados por concejal!)”
“Después nos dicen que el problema es que no hay recursos. La realidad es otra. El problema es que se reparten cargos y privilegios que no mejoran la vida de la gente. Se preocupan por la propia y la de sus aduladores de turno”, disparó el jefe comunal nicoleño.