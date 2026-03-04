4 de marzo de 2026
RECLAMOS
Convocan a movilización contra la privatización del Río Paraná y del Río de la Plata
Organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentrarán el 6 de marzo frente al Ministerio de Economía en rechazo a la licitación de la Vía Troncal de Navegación.
Organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron a una movilización para manifestar su rechazo a la privatización del Río Paraná, el Río de la Plata y de la Vía Troncal de Navegación (VTN). La convocatoria está prevista para el viernes 6 de marzo a las 11, frente al Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según informaron los convocantes, la protesta se realiza en el marco del proceso de licitación de la Vía Troncal de Navegación, principal corredor fluvial utilizado para el transporte de exportaciones y mercancías del país.
Las organizaciones expresaron su rechazo a la licitación al considerar que no se realizaron los estudios de impacto ambiental obligatorios y que no se efectuaron consultas a las provincias, que —según señalaron— tienen jurisdicción sobre el lecho y el subsuelo de los ríos.
Asimismo, manifestaron preocupación por la posibilidad de que la administración y el control de la vía navegable queden en manos privadas. En ese sentido, indicaron que el Río Paraná y el Río de la Plata constituyen recursos estratégicos vinculados al comercio exterior, al desarrollo económico y a la integración regional.
De acuerdo con el documento difundido por los organizadores, la Vía Troncal de Navegación cumple un rol central en el transporte de la producción agroindustrial y en la logística portuaria, por lo que plantean que su gestión debe contemplar criterios económicos, ambientales y sociales.
También sostienen que el debate sobre el futuro de la hidrovía debe incluir mecanismos de participación y transparencia, así como la protección de los ecosistemas asociados a los ríos.
La movilización busca visibilizar estas posiciones y convocar a la ciudadanía a participar del reclamo.
Entre las organizaciones convocantes figuran CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, ATE, UTEP, Astilleros Río Santiago, SUPA Bajo Paraná, Federación Gráfica Bonaerense, Movimiento Evita, Frente Grande, Patria Grande, PCR y el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas.