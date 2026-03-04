Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 RECLAMOS

Convocan a movilización contra la privatización del Río Paraná y del Río de la Plata

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentrarán el 6 de marzo frente al Ministerio de Economía en rechazo a la licitación de la Vía Troncal de Navegación.

