Condenan al adolescente por el brutal asesinato de Kim Gómez en La Plata

En una decisión que marca un hito en la justicia juvenil argentina, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó este miércoles a Tobías Godoy, un joven de 18 años, por el asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años víctima de un violento asalto ocurrido el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo.



Para ese entonces, Godoy tenía 17 años al momento del hecho, fue hallado culpable de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor, aunque la pena específica, que podría llegar a los 23 años y 4 meses solicitados por la fiscalía, se anunciará el próximo 16 de marzo junto con los fundamentos del fallo.



Según los detalles revelados durante el juicio oral, la madre de Kim y la niña viajaban en un Fiat Palio cuando fueron abordadas por dos delincuentes frente a un supermercado. La mujer logró escapar, pero la pequeña quedó atrapada por el cinturón de seguridad en el asiento del acompañante. Los asaltantes intentaron arrojarla por la ventanilla, pero terminaron arrastrándola por 15 cuadras hasta que el vehículo chocó contra un poste de luz, dejando el cuerpo sin vida de la niña debajo del auto.



La investigación, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, reunió pruebas contundentes que vincularon a Godoy con el delito. Entre ellas, destacan las grabaciones de una cámara de seguridad que mostraron al acusado vistiendo un short con la imagen de Diego Maradona, prenda hallada en su domicilio durante un allanamiento realizado por la DDI de La Plata. El otro involucrado, un menor de 14 años al momento del hecho, fue identificado como coautor pero no enfrenta juicio penal debido a su edad.



Durante el proceso, que coincidió con el primer aniversario del asesinato, declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez.



La fiscal Mercedes Catani pidió una pena de 23 años y 4 meses, una de las más altas para este tipo de delito, mientras que la defensa argumentó homicidio culposo y solicitó solo siete años. El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, analizó las evidencias bajo los principios de la justicia juvenil.



Marcos Gómez, padre de Kim, expresó su satisfacción con el trabajo de la fiscalía: "La fiscal hizo un excelente trabajo, yo creo que está todo muy claro y la pena va a ser ejemplar". Además, destacó la importancia del nuevo régimen penal juvenil: "Esta ley me trajo un poco de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio. Hoy le marcás las consecuencias a los de 14 en adelante. Que si salen a lastimar a las personas van a tener consecuencias".