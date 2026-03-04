4 de marzo de 2026
OCTAVA SECCIÓN
"El Intendente está desconectado": críticas a Alak por la falta de un plan de seguridad
Ediles de la oposición dialogaron con La Tecla sobre los ejes de trabajo para este año en la ciudad y cuestionaron la falta de una estrategia municipal para combatir la inseguridad en la región
Un día después de la apertura del 83° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Plata, concejales opositores aseguraron que en la ciudad hay un tema que preocupa a todos los platenses y acusaron al intendente Julio Alak, de no escuchar a la ciudadanía y de no decir nada en materia de seguridad.
Sin embargo, el jefe comunal le dedicó un amplio párrafo a la seguridad y señaló que el sistema de control y operaciones estaba atomizado en tres edificios, lo que dificultaba una supervisión integral. En ese sentido, destacó la creación del Centro de Operaciones Municipal (COM) y adelantó: “A partir de mayo, el COM ampliará su capacidad operativa con la incorporación de seis drones, una unidad de monitoreo móvil, 1.200 cámaras nuevas de última generación y 100 lectoras de patentes, actualmente en proceso de implementación”.
“En su discurso el intendente está muy alejado de la realidad, muy por debajo de las expectativas que teníamos. De alguna manera, proyectábamos que le pusiera nombre y apellido a la principal problemática que tienen los platenses, que es la inseguridad, y no lo ha hecho”, comentó Nicolás Morzone, concejal por el bloque del PRO.
Además, el edil - quien se presentó en el recinto con un cartel que decía “MENOS PLAZAS, MÁS SEGURIDAD”- se mostró reacio a la proyección política del intendente para este 2026 y aseguró que seguirán planteando la problemática que, para él, atañe a todos los platenses.
“Alak es un intendente que pone el eje en la obra pública y se olvida que hoy los platenses tienen miedo. Si vas y tocás una puerta y le preguntás a los platenses cuál es su principal problemática, te van a decir: tenemos miedo. No queremos la plaza más linda o un cordón cuneta, eso puede esperar”, concluyó Morzone.
En esta misma línea se encolumna el concejal Guillermo Bardón, actual presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante platense, quien expresó su descontento con el discurso del jefe comunal.
“El intendente habló más de una hora y en su discurso no hizo una sola propuesta en relación al principal problema que tienen los vecinos de La Plata, que es la inseguridad”, argumentó Bardón.
A su vez, el concejal libertario consideró que, más allá de alguna mención sobre la centralización de los edificios que antes estaban distribuidos en distintos lugares, no hubo una sola propuesta concreta sobre qué tiene pensado hacer el municipio para que los vecinos de La Plata se sientan más seguros.
En contrapartida, desde la municipalidad aseguran que, con el orden en la administración y planificación a largo plazo, la ciudad se está transformando con más obras en los barrios, mas escuelas en condiciones, mas iluminación, mas prevención y más espacios públicos seguros.