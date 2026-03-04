Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 OCTAVA SECCIÓN

"El Intendente está desconectado": críticas a Alak por la falta de un plan de seguridad

Ediles de la oposición dialogaron con La Tecla sobre los ejes de trabajo para este año en la ciudad y cuestionaron la falta de una estrategia municipal para combatir la inseguridad en la región

Compartir