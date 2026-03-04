4 de marzo de 2026
RECESIÓN
La crisis se profundiza en el Conurbano: cerró un frigorífico y despidieron a 140 personas
El frigorífico San Roque cerró su planta productiva y los trabajadores recibieron los telegramas de despidos. Acusan cambios en el escenario económico y la apertura de importaciones como causales del cierre.
La recesión no de tregua en todo el país y la provincia de Buenos Aires es el principal foco de conflicto. Con una caída de la industria que se profundiza, continúa el cierre de empresas y se encienden todas las alarmas por la constante pérdida de empleo.
En Morón, el frigorífico San Roque cerró su planta productiva donde despidieron a 140 trabajadores. La empresa comenzó a difundir los telegramas de despido y marcaron como causas del cierre la apertura de las importaciones y los cambios en el escenario económico a nivel nacional.
Los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despidos, donde explicaban que “por cambios drásticos habidos en las condiciones económicas del país, sumados a la indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control, circunstancias que han alterado de manera sustancial las reglas comerciales, provocando la drástica baja del consumo por factores socioeconómicos ajenos a esta empresa, circunstancias que han tornado inviable la continuidad de la producción”.
“Procederemos al cierre definitivo del establecimiento por las causas invocadas”, indicaron en el texto que recibieron el pasado 27 de febrero.
Por su parte, la firma del frigorífico informó que la liquidación final será puesta a disposición conforme a la normativa vigente, junto con los certificados establecidos en el artículo 80 de la misma ley dentro de los plazos legales.
Pese a los despidos efectuados, este lunes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre representantes de la empresa y los empleados despedidos. Allí acordaron buscar una nueva instancia de diálogo el miércoles, para avanzar con algunas medidas con el fin de normalizar la situación laboral de los trabajadores.
El cierre del frigorífico se da en un contexto donde la recesión golpea fuerte, sobre todo en el sector de alimentos. Ya hubo despidos en otras fábricas reconocidas como Granja Tres Arroyos y el frigorífico General Pico. Todas las empresas marcaban como excusa tanto la apertura de importaciones como los constantes cambios en la economía.