Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 RECESIÓN

La crisis se profundiza en el Conurbano: cerró un frigorífico y despidieron a 140 personas

El frigorífico San Roque cerró su planta productiva y los trabajadores recibieron los telegramas de despidos. Acusan cambios en el escenario económico y la apertura de importaciones como causales del cierre.

Compartir