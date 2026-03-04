4 de marzo de 2026
La Provincia aumentó el valor de las multas por infracciones tránsito
El Gobierno bonaerense fijó el nuevo monto que regirá para marzo y abril de 2026. Las sanciones están atadas al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata.
El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó la actualización del valor de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución N° 1-SSPYSVMTRAGP-2026, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial estableció que desde el 1° de marzo y durante el bimestre marzo-abril, la Unidad Fija (UF) tendrá un valor de 1.896 pesos.
La medida fue firmada por el subsecretario Eduardo Gabriel Feijoo y se enmarca en lo dispuesto por la Ley Provincial N° 13.927 —Código de Tránsito— y su decreto reglamentario N° 532/09, en línea con la Ley Nacional N° 24.449.
Según la normativa vigente, cada multa está expresada en Unidades Fijas. Cada UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata. En esta oportunidad, ese valor fue fijado en $1.896, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente administrativo.
De esta manera, el monto de las infracciones varía automáticamente según la cotización del combustible premium, lo que impacta en el cálculo final de las sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia positiva, falta de VTV o documentación, entre otras faltas previstas en el régimen provincial.
La actualización tiene carácter bimestral y debe ser publicada en el sitio oficial de infracciones de la Provincia, conforme lo establece el artículo 33 del Anexo I del decreto reglamentario.
Desde la cartera de Transporte recordaron que la política de Unidades Fijas busca mantener actualizados los valores de las multas y sostener criterios de proporcionalidad en las sanciones, en el marco de las políticas de prevención y seguridad vial que impulsa la Provincia.