La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026

La Provincia aumentó el valor de las multas por infracciones tránsito

El Gobierno bonaerense fijó el nuevo monto que regirá para marzo y abril de 2026. Las sanciones están atadas al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata.

