4 de marzo de 2026
INTERNA PARTIDARIA
La UCR y su laberinto: llaman a la Convención de Contingencia para adelantar las elecciones
El presidente de la Convención de Contingencia de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires convocó a su sector para avanzar con el adelantamiento de la contienda partidaria provincial. También tratarán la renuncia de Federico Carozzi
Luego de un importante acto en Mar del Plata y una serie de reuniones entre todos los sectores, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires busca avanzar con el proceso de normalización del centenario partido. Además, el espacio busca ser una opción que pise fuerte en 2027 en suelo bonaerense y comenzaron los primeros movimientos para resolver la interna partidaria.
En medio del proceso de normalización institucional que atraviesa el centenario partido, el presidente de la Convención de Contingencia de la UCR bonaerense, Pablo Domenichini, resolvió convocar a una sesión extraordinaria para el próximo 6 de marzo con el objetivo de encauzar la interna y garantizar el funcionamiento formal de los órganos partidarios.
La decisión quedó plasmada en la Resolución N.º 1/2026 donde se convoca a la Honorable Convención de Contingencia de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires a reunirse el viernes 6 de marzo de 2026 a las 12 horas, en la sede partidaria en la capital bonaerense. La modalidad será híbrida, permitiendo la participación remota de los convencionales.
Según los fundamentos de la resolución, la convocatoria responde a un pedido formulado por miembros del Plenario del Comité de Contingencia para abordar cuestiones “de significativa relevancia” vinculadas al proceso de normalización institucional y al funcionamiento político-organizativo del partido.
Entre los puntos centrales del orden del día figura el tratamiento de la renuncia del apoderado partidario Federico Carozzi, efectiva al 28 de febrero de 2026, situación que obliga a adoptar medidas para garantizar la continuidad de la representación legal del partido y el cumplimiento de sus obligaciones electorales.
Además, la Convención deberá designar a los miembros de la Junta Electoral Partidaria, órgano clave para la organización y fiscalización de los comicios internos. La medida busca dotar de previsibilidad y transparencia al proceso electoral en marcha, en un contexto atravesado por la contingencia institucional.
En la resolución también se subraya que, ante la interna ya convocada para el corriente año, resulta imprescindible asegurar a los afiliados el pleno ejercicio de sus derechos políticos y ordenar el proceso conforme a la Carta Orgánica partidaria.
El texto dispone, asimismo, la publicación de la convocatoria en la página oficial del Comité Provincia y en los medios partidarios digitales, su difusión en un diario de mayor tirada de la ciudad de La Plata y la notificación urgente a los miembros de la Convención y al Juzgado Federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires.
Con este movimiento, Domenichini busca avanzar en la regularización interna y dar señales de orden hacia adentro y hacia afuera del radicalismo bonaerense, en un escenario político que exige definiciones y reglas claras de cara a la próxima contienda partidaria.