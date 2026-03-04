Revolución en los aeropuertos: eliminan el problema del equipaje perdido

En un paso innovador para el sector aéreo, una aerolínea de Turquía ha revelado una alianza con Google que busca resolver uno de los inconvenientes más frecuentes para los viajeros: la pérdida de equipaje.



Gracias a la integración de Google Find Hub, los pasajeros pueden crear enlaces seguros con la ubicación exacta de sus valijas y enviarlos al equipo de la aerolínea, lo que agiliza notablemente el proceso de recuperación.



Esta medida convierte a Turkish Airlines, con operaciones en más de 350 destinos globales, incluyendo varios en Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y Perú, en una de las pioneras en adoptar esta tecnología.



El sistema ofrece información en tiempo real sobre el paradero del equipaje, reduciendo tiempos de espera y elevando la satisfacción del cliente.



La compañía aérea destaca su enfoque en soluciones digitales avanzadas para mejorar la experiencia de viaje, incorporando herramientas que facilitan el seguimiento y la recuperación en su vasta red internacional.



Desde Google, se resalta que Find Hub aprovecha una red de más de mil millones de dispositivos Android para localizar objetos perdidos en cualquier parte del mundo, colaborando con empresas que buscan hacer más simples y transparentes estos procesos.



La prioridad en esta asociación es la seguridad: los enlaces caducan automáticamente tras siete días, y los usuarios controlan completamente el compartir de datos, con opción a desactivarlo en cualquier momento. Toda la información se envía encriptada, protegiendo la privacidad. Además, la función se desactiva sola una vez que el equipaje es devuelto.



Esta iniciativa no solo resuelve incidentes de equipaje de forma más rápida, sino que también marca un nuevo hito en la industria, fomentando el uso de tecnologías digitales para personalizar y mejorar el servicio al pasajero.