Alerta en Hudson: buscan a un puma suelto en un barrio privado

Un puma silvestre generó preocupación entre los vecinos de un barrio privado ubicado en la zona ribereña de Hudson, partido de Berazategui, tras ser registrado por las cámaras de seguridad del predio.



El felino, identificado como un macho juvenil de la especie Puma concolor, apareció en las imágenes durante la madrugada del lunes 3 de marzo.



Según explicaron especialistas consultados, entre ellos el proteccionista Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, se encontraron huellas y materia fecal en la zona, confirmando la presencia del ejemplar. Pieroni aclaró que se trata de un animal silvestre en etapa de dispersión territorial, comportamiento habitual en machos jóvenes que pueden recorrer varios kilómetros por día en busca de un nuevo espacio.



“Es un puma silvestre, no escapa de cautiverio. La zona ribereña cercana al Parque Pereyra Iraola es hábitat natural y puede haber ejemplares que transiten por allí”, señaló el especialista, quien pidió calma a la población y recordó que atentar contra la vida del animal constituye un delito contemplado en la Ley Nacional de Conservación de la Fauna 22.421.



Desde ayer, personal de Defensa Civil, la Secretaría de Seguridad municipal de Berazategui y miembros de organizaciones de protección animal realizan rastrillajes en la zona. Se mantienen guardias en la costa y en los accesos al barrio para monitorear cualquier nuevo avistamiento y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como del propio puma.



Hasta el momento, el animal no ha sido avistado nuevamente ni se reportaron incidentes con personas o mascotas.



Las autoridades recomendaron a los residentes evitar acercarse si lo ven, no alimentarlo ni intentar capturarlo por cuenta propia, y notificar de inmediato al 911 o a las líneas de emergencia locales.