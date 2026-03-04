4 de marzo de 2026
JUICIO CONTRA SU EX
Píparo ante la Justicia: una declaración incómoda en presunto caso de justicia por mano propia
La actual directora del Banco Nación pasará por los tribunales de La Plata en el marco del procedimiento que se lleva contra su exmarido, Juan Ignacio Buzali acusado de doble tentativa de homicio con dolo eventual por atropellar y arrastrar con su auto a dos jóvenes la madrugada del 1 de enero del 2021 en La Plata
Mientras gestiona una de las entidades financieras más importantes del país, Carolina Píparo deberá comparecer como testigo en la sala de un juicio penal de alto impacto. El exmarido de la actual directora del Banco Nación, Juan Ignacio Buzali, enfrenta un debate oral acusado de doble tentativa de homicidio con dolo eventual por atropellar y arrastrar con su auto a dos jóvenes motociclistas a los que habría confudido con los ladrones que los habían asaltado minutos antes.
El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2021 en La Plata. Tras ser asaltados a mano armada frente a la casa de los padres de Píparo, la pareja inició una persecución en un Fiat 500. En la esquina de 21 y 40, Buzali embistió por detrás a la moto en la que viajaban Luis Elías Lavalle e Iván Coronel (entonces de 17 años). Las víctimas cayeron al asfalto, la moto quedó enganchada bajo el auto y fue arrastrada varios metros. Buzali no frenó de inmediato y huyó hasta ser detenido en un control policial.
Cinco años después, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 (jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci) comenzó el juicio este 3 de marzo. El fiscal Juan Pablo Caniggia sostiene que Buzali actuó con dolo eventual: se representó el riesgo de muerte y avanzó igual. La defensa, a cargo de Francisco Oneto (el mismo abogado que defiende al presidente Javier Milei) y Hugo Pinto, insiste en que fue un “infortunio”producto de la confusión posterior al robo.
El eje del debate es precisamente esa distinción: dolo (penas mucho más graves) o culpa (posible prescripción o rebaja).
Píparo, en el centro del huracán institucional
Carolina Píparo no solo era la acompañante en el auto aquella noche: fue víctima del robo inicial junto a Buzali y declaró como testigo en la instrucción, junto a su hermano Matías. En aquel momento defendió con vehemencia a su entonces marido: “Mi marido es una persona incapaz de dañar a alguien” y criticó duramente la inseguridad platense: “En esta provincia los únicos que salen de cacería son los delincuentes”. Hoy, divorciada, ocupa un cargo clave en el Estado: directora del Banco Nación.
El abogado de una de las víctimas, Martín De Vargas, la citó expresamente para que preste testimonio en la sala.
Aquí surge el nudo crítico: ¿es compatible que la máxima autoridad del Banco Nación, institución que maneja miles de millones de pesos del Estado, esté inmersa en un juicio por un episodio de “justicia por mano propia” que casi termina en tragedia?
El caso no solo expone la lentitud de la Justicia, Buzali estuvo dos años preso y llegó al debate en libertad, , sino que vuelve a poner bajo la lupa los privilegios de acceso y los tiempos procesales cuando hay figuras políticas de por medio.
El juicio continuará hasta el 10 de marzo con declaraciones de policías, peritos y más testigos. Mientras tanto, Píparo deberá dejar momentáneamente su despacho en el Banco Nación para sentarse en la sala de audiencias. Una imagen incómoda para quien representa al Estado en materia financiera.
El caso no solo juzga a Buzali. También pone en evidencia las contradicciones de una funcionaria que llegó al poder prometiendo orden y eficiencia, pero que arrastra un expediente penal que cuestiona precisamente esos valores. La Justicia dirá si hubo dolo o culpa. La opinión pública ya evalúa otra cosa: si alguien en esa posición puede permitirse este tipo de sombras.