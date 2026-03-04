Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 JUICIO CONTRA SU EX

Píparo ante la Justicia: una declaración incómoda en presunto caso de justicia por mano propia

La actual directora del Banco Nación pasará por los tribunales de La Plata en el marco del procedimiento que se lleva contra su exmarido, Juan Ignacio Buzali acusado de doble tentativa de homicio con dolo eventual por atropellar y arrastrar con su auto a dos jóvenes la madrugada del 1 de enero del 2021 en La Plata

Compartir