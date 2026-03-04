4 de marzo de 2026
Escándalo en Bariloche: el chofer del intendente desmayó a una vecina de una piña
Durante el discurso del intendente Walter Cortés, un chofer le pegó una piña a una mujer que se manifestaba contra los cambios en el cerro Catedral. La Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio y la concejal Julieta Wallace repudió los hechos
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo, con denuncias de agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada tras recibir un golpe, de parte de un chofer del intendente Walter Cortés.
El acto se realizó en el Gimnasio Municipal N° 5 de Bariloche. Cortés comenzó su discurso presentando un extenso informe de gestión enfocado en la realización de obras y otros temas que están en agenda, como la definición de los parámetros para el cerro catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica que se realizará este año.
El discurso se dio en un clima de tensión, cargado por la protesta de vecinos que se reunieron afuera de las instalaciones para reclamar contra el vertedero municipal y contra el loteo en el cerro Catedral. Una manifestante, identificada como Vilma, que integra la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le produjo un desmayo. La mujer aseguró que por el hecho radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
Otro manifestante, integrante de Residentes Unidos Bariloche, explicó que al ingresar al gimnasio fue rodeado por varias personas que lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar, etc. Procedo a salir afuera y a los policías que estaban en el lugar les dice que me estaban amenazando y les señalé uno por uno quienes eran”, relató una persona identificada como Emiliano.
Según publica el medio Bariloche 2000, el hombre explicó que tras ese episodio volvió a ingresar al gimnasio y que allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. Según indicó, un hombre vinculado al entorno del intendente Walter Cortés le propinó un golpe de puño, situación que quedó registrada en un video que comenzó a circular posteriormente.
La concejal de la oposición, Julieta Wallace, aseguró que “yo fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral", y expresó que “no voy a permitir de ninguna manera que ese señor más otros que están identificados en los videos que serían delegados o funcionarios municipales sigan en funciones”, aseguró y lamentó que “a algunos concejales parece que no les importa o no lo ven tan grave”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió este lunes una resolución en la que se abocó de oficio a investigar los graves episodios de violencia ocurridos durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal.
El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, da cuenta de empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente. Además, se consigna que la concejal Julieta Wallace fue empujada mientras estaba con su hija.