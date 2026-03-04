Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Escándalo en Bariloche: el chofer del intendente desmayó a una vecina de una piña

Durante el discurso del intendente Walter Cortés, un chofer le pegó una piña a una mujer que se manifestaba contra los cambios en el cerro Catedral. La Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio y la concejal Julieta Wallace repudió los hechos

