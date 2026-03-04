Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 "ETAPA DE REESTRUCTURACION"

La “avalancha de importaciones” se llevó puesta a Peabody y entró en concurso preventivo

La firma Goldmund S.A., fabricante de los electrodomésticos de la marca Peabody, solicitó esta semana la apertura de su concurso preventivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Compartir