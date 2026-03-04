Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 A TASAZO LIMPIO

Aumentos de hasta el 50% y “empresas que cambian de locación por las tasas"

El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. El efecto en las empresas. Comerciantes y empresarios sacan cálculos de dónde les convendría trabajar para tributar menos y optimizar ganancias.

