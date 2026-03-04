4 de marzo de 2026
A TASAZO LIMPIO
Aumentos de hasta el 50% y “empresas que cambian de locación por las tasas"
El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. El efecto en las empresas. Comerciantes y empresarios sacan cálculos de dónde les convendría trabajar para tributar menos y optimizar ganancias.
En otra de las tantas medidas inéditas que generan ruido, fundamentalmente en el ámbito político, el Gobierno Nacional abrió un portal en el cual se detallan las tasas a la producción y el comercio que se cobran en cada distrito del país. Con un agregado, invita a los contribuyentes s denunciar tributos locales que puedan considerarse excesivos o irregulares. En la página https://www.argentina.gob.ar/, Portal Oficial del Estado Argentino, está el link https://www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales, donde aparecen las tasas que distintos municipios cobran a hipermercados, entidades financieras, industrias, producción primaria y la controvertida Tasa Vial en la carga de combustible.
Ahora bien, no se trata solamente del conflicto entre el Gobierno y los intendentes, sino que están involucrados los privados alcanzados por los tributos municipales. Si aumentan las tasas se ve reflejado en el precio final de los productos. Lo reconoció el gerente de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (FERCA), Fernando Rolando. Fue contundente al sentenciar que “si hay tasas más altas, el precio sube y afecta al consumidor que carga nafta”. Los empresarios también sufren de esta situación, “debido a que el monto a abonar en concepto de tasa municipal es mayor”, subrayó.
Por su parte, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia, fue más allá y reconoció que en los primeros meses del año realizó un relevamiento donde se indicó que los aumentos en las tasas varían entre un 30 y un 50%. También recriminó por subas en la energía eléctrica, pero el principal problema gira en torno a la caída en el consumo por parte de la población: “El tema acá es hasta dónde puede soportar el bolsillo del trabajador. Esto es lo que ocurre. Hoy tenemos familias endeudadas con la tarjeta de crédito y eso afecta a nuestro normal funcionamiento”.
En este marco, hay actividades que pueden correrse de un lugar a otro en busca de pagar menos carga impositiva. Si bien hay ejemplos puntuales al respecto, tampoco existe un relevamiento exhaustivo de estos movimientos, aunque crece la mirada de los empresarios acerca de aquellos distritos con más o menos carga impositiva. Y, en ese sentido, la simple movida de Nación de publicar el mapa de las tasas expone abiertamente los números y quiénes son más caros o más baratos a la hora de pensar en una inversión.
"Hay empresas de todos los rubros que cambian de locación por las tasas"
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) marcaron un fuerte estancamiento en la actividad económica del sector, pero destacaron un atributo de esta medida que impulsó el Gobierno Nacional: “Parece positivo para poder difundir el nivel de tasas que tiene cada distrito”.
También resaltaron las charlas que mantienen desde la Confederación con las autoridades locales, pero cuestionaron la postura contra la baja en las tasas municipales. “El diálogo con los intendentes siempre existe, pero son impermeables a la necesidad de mejorar la recaudación ampliando la base tributaria y bajando tasas. La evasión es muy alta y no se combate”, dijeron desde CAME. Y marcaron que hay una gran cantidad de comercios que debieron mudarse de municipio debido al alto costo de los tributos locales: “Sí, hubo casos y sigue habiendo casos de empresas de todos los rubros que deciden cambiar su radicación motivadas por el nivel de tasas. Sobre todo las que afectan la rentabilidad”. “Tenemos un buen vínculo y se realizan acciones conjuntas en varias actividades. La relación es de colaboración”, sentenciaron desde CAME respecto al diálogo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la producción industrial pyme cayó un 6.8% interanual, mientras que las ventas minoristas también tuvieron una caída del 5.2% interanual en diciembre, de acuerdo a los últimos datos que brindó la Confederación durante el mes de febrero. En esa línea, no dudaron en demostrar las complejidades para el sector debido a la recesión y a la caída de la producción a nivel nacional: “Actividad comercial y productiva muy estancada desde abril del 2025, no viendo en lo inmediato ningún factor que pueda cambiar ese estado”.
"Los aumentos van del 30% al 50%"
El titular de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore, mostró su preocupación por el aumento en las tasas en el último tiempo. Explicó cómo impactan estos tributos y cómo es la realidad del sector.
Sentenció: “Nosotros tenemos un WhatsApp que integran colegas de todo el país. Cuando preguntamos cuánto aumentaron, llegamos a la conclusión de que la variable está entre un 30 y un 50%”.
Remarcó que el mayor problema del sector se basa en la caída del poder adquisitivo de la población, que impacta en las ventas: “El tema acá es hasta dónde puede soportar el bolsillo del trabajador. Hay familias endeudadas con la tarjeta de crédito”.
También detalló cómo es el diálogo con los distritos: “Vos tenés al municipio, todos se ponen la capa de defender al pueblo, pero cuando se trata de pasar la nueva factura, la van a hacer igual. Si uno ve las razones del municipio, tal vez sean viables, Porque también tienen costos que enfrentar. Pero también los tenemos nosotros”.
"Hablamos con intendentes y bajaron la tasa vial"
El gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Fernando Rolando, se refirió a la problemática por las tasas municipales y la publicación del mapa por parte del gobierno. Sostuvo que a la Federación “le parece adecuado” y añadió: “Todo lo que ayude a la transparencia- en este caso fiscal- ayuda al ciudadano y al empresario. Sobre todo en la toma de decisiones, las tasas pasan a ser un factor a tener en cuenta cuando uno radica un negocio o en las inversiones para ampliarlo”.
También reconoció que han tenido diálogos con algunos intendentes y lograron “que bajen o suspendan las tasas viales que distorsionaban el mercado”.
“Tasas más altas impactan en los precios de los combustibles, por lo tanto terminan perjudicando al vecino que carga. Y a los empresarios y trabajadores, ya que en muchos casos la gente elige cargar en distritos donde no existen y los precios son más baratos. Esto tratamos de explicar en dichas reuniones, en algunos casos hemos tenido éxito, como en Vicente Lopez, San Isidro, Esteban Echeverria y Tres de Febrero; en otros no lo hemos logrado”, sentenció el gerente de FECRA.
Recordó el caso de la estación de servicio ubicada en General Madariaga, donde se aplica la tasa vial del 3% correspondiente a Pinamar. Allí sentenció: “Hay casos que una calle separa estaciones que tienen o no tasa vial, lo cual impacta en precios más caros, perjudicando a todos los habitantes, empleados y empresarios, sólo por estar en un distrito u otro”.
Fue comprensivo a la hora de entender que “las nuevas localizaciones, tienen en cuenta la carga impositiva para definir inversiones. En eso ayuda tener información no sólo de tasa vial, sino de seguridad e higiene, servicios generales, que en algunos casos tienen diferencias sustanciales”.