3 de marzo de 2026
ESCOBAR
Echan a un funcionario municipal por balear a un hombre en una pelea de tránsito
El director del cementerio de Escobar fue separado de su cargo tras dispararle a un conductor durante una discusión callejera.
Un funcionario municipal fue separado del cargo luego de balear a otro hombre durante una discusión de tránsito, que afortunadamente no acabó con su víctima sumándose al catálogo del cementerio local, donde el agresor cumplía funciones.
Raúl Lafuente, ahora exdirector del cementerio de Belén, protagonizó una pelea con un conductor en la calle Lamadrid al 600, cuando el vehículo en el que viajaba el funcionario del gobierno de Ariel Sujarchuk impactó contra otro automóvil, que era conducido por un hombre llamado Héctor Barrios.
En la discusión que se suscitó, Lafuente sacó un arma de fuego y disparó. Aparentemente quiso dispararle al suelo, pero la bala rozó la pierna del otro conductor.
Lafuente y sus acompañantes huyeron del lugar, pero fueron aprehendidos por la Policía Municipal en la salida de la ciudad.
Barrios, en tanto, no sufrió heridas de gravedad. Fue llevado en una ambulancia municipal al hospital provincial Enrique Erill, donde fue asistido. Se informó que estaba fuera de peligro.
Además de haber sido separado del cargo, Lafuente fue sometido a un sumario administrativo, paralelo a la investigación judicial del hecho.