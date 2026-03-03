Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2026 DIO EL SALTO

Otro exintendente se suma al gobierno nacional bajo la órbita de Santilli

Tras no ingresar al Senado bonaerense en las elecciones del 2025, un exintendente de la Séptima estará bajo la órbita de Diego Santilli

