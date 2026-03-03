3 de marzo de 2026
DIO EL SALTO
Otro exintendente se suma al gobierno nacional bajo la órbita de Santilli
Tras no ingresar al Senado bonaerense en las elecciones del 2025, un exintendente de la Séptima estará bajo la órbita de Diego Santilli
El exintendente de Olavarría durante dos mandatos, Ezequiel Galli, volverá a la función pública de la mano de Diego Santilli y Javier Milei.
Según confirmó el medio Séptima Sección, el ex jefe comunal estará al mando de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli. El propio Galli fue quien confirmó la noticia, al asegurar que lo “convocaron desde el gobierno nacional”.
El dirigente de la Séptima sección electoral fue electo como intendente en 2015 tras vencer en la elección a José Eseverri y volvió a ser electo en 2019 luego del triunfo frente a Federico Aguilera del peronismo.
Al confirmar su incorporación al gobierno nacional, Galli agradeció la confianza “del Presidente, Javier Milei; de la Secretaria General, Karina Milei; y del Ministro del Interior, Diego Santilli”.
En ese sentido, Galli sostuvo que trabajará en una “misión encomendada al Ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.
El dirigente dejó el municipio en 2023, cuando cayó en la elección local a manos del actual intendente, Maximiliano Wesner. En segundo lugar quedó la candidata de La Libertad Avanza, mientras que el propio Galli, con el sello de Juntos por el Cambio, finalizó en el tercer lugar de la contienda electoral.
Cabe recordar que en la última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre, Galli ocupó el tercer lugar en la lista de senadores de La Libertad Avanza, detrás de Alejandro Speroni y la armadora libertaria María Celeste Arouxet. El peronismo se impuso con comodidad en la elección seccional, quedándose con las tres bancas que estaban en juego.
“Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”, sentenció Galli.