SALUD

Alerta en territorio bonaerense: confirman nuevos casos de gripe aviar tres distritos

Volvió la preocupación sanitaria luego de que le gobierno active la alerta epidemiológica. La gripe aviar también llegó a la Ciudad de Buenos Aires.

La preocupación sanitaria volvió a encenderse en la provincia de Buenos Aires luego de que el Gobierno nacional activara una alerta epidemiológica por la detección de nuevos casos de influenza aviar altamente patógena (H5) en distintas localidades bonaerenses y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó resultados positivos en aves silvestres y de corral en los distritos de General Madariaga, Ranchos y Lobos, además de ejemplares hallados en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en territorio porteño.

Según precisaron desde el organismo sanitario, en General Madariaga se detectó el virus en especies silvestres como gaviotas y cisnes, mientras que en Ranchos y Lobos los focos se registraron en aves de traspatio. En tanto, en la reserva porteña también se identificaron casos en cisnes.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina dispuso fortalecer la vigilancia epidemiológica para anticipar eventuales contagios en personas que hayan estado en contacto estrecho con animales infectados. La directiva apunta a mejorar la detección temprana y el seguimiento de posibles exposiciones de riesgo.

Desde la cartera sanitaria indicaron que los equipos médicos deberán reportar al sistema nacional de vigilancia los casos de personas que hayan manipulado aves enfermas o muertas sin la debida protección y monitorear su evolución durante un período de diez días.
Síntomas y recomendaciones

Las autoridades sanitarias recordaron que, ante la aparición de síntomas compatibles —como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o conjuntivitis, con o sin fiebre— se deberá evaluar el inicio de tratamiento antiviral con oseltamivir según criterio profesional, notificar la sospecha como posible virus emergente y realizar los estudios diagnósticos correspondientes dentro de los primeros cuatro días del cuadro.

Asimismo, se reiteró a la población la importancia de no tocar aves que presenten signos de enfermedad o que hayan muerto en la vía pública, evitar el contacto con superficies potencialmente contaminadas y dar aviso inmediato al SENASA ante cualquier sospecha.

Por el momento, no se registraron casos en humanos. Las autoridades subrayaron que el riesgo de transmisión está vinculado principalmente al contacto directo con animales infectados y que no existe evidencia de contagio sostenido entre personas. También aclararon que el consumo de carne aviar y sus derivados no constituye una vía de transmisión de la enfermedad.

La evolución de los focos en el interior bonaerense mantiene en alerta a los municipios afectados, mientras Nación y Provincia coordinan acciones preventivas para evitar una mayor propagación del virus.

 

