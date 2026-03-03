En medio de la interna asoma una reunión clave que marcará la agenda legislativa
El presidente de la Cámara de Diputados anticipó que la semana que viene representantes del bloque peronista conversarán con el Gobernador las prioridades legislativas. Los anuncios que hizo Kicillof y los otros temas que aparecen en el radar.
“Con el presidente del bloque y con el vicepresidente de la Cámara vamos a tener una reunión la semana que viene con el Gobernador, para saber cuáles son las prioridades de ellos en este año legislativo y tratar de acompañar, como lo hemos hecho hasta ahora”. Así, Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, le confirmaba a La Tecla que en los próximos días está planeado que Axel Kicillof se junte con él, Facundo Tignanelli y Alexis Guerrera, para diseñar el año legislativo.
La interna feroz entre el kirchnerismo y el mandatario provincial volvió a exponerse con crudeza en las últimas horas tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias. La Cámpora no perdona la falta de menciones a Cristina Fernández y el Frente Renovador cuestionó la política salarial del Gobierno. Pero ello no quita que se deba delinear una agenda legislativa. En ese sentido, ya hay anuncios concretos de proyectos que enviará el Ejecutivo y otras cuestiones que aparecen en el horizonte como inevitables.
Pese a que públicamente se exponen diferencias con Kicillof desde distintos sectores, Dichiara sostuvo que “el ordenamiento del peronismo vino en el cierre del PJ, donde demostramos que estamos todos juntos, que los distintos sectores amalgamamos un proyecto en nombres, tanto de hombres como de mujeres que lo integran y, a partir de ahí, hoy es empezar a trabajar en un proyecto pensando en lo que van a ser las elecciones el año que viene para seducir nuevamente al electorado, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país”.
Consultado sobre si hubo algún pedido específico de parte del Ejecutivo acerca de las prioridades para este año, el titular de la Cámara baja adelantó lo de la reunión y dijo que “en la gestión anterior, de alguna manera, tuvimos más diálogo con el ministro de economía, Pablo López, y con Agustina Vila; ahora lo estamos teniendo con Carly Bianco también y con el Gobernador directamente”.
En la apertura de sesiones ordinarias, ayer por la noche, Kicillof adelantó algunas de las leyes que enviará, para las cuales pidió apoyo legislativo, sin dejar de agradecer las que se votaron en el trayecto de su gestión. Entre los proyectos que volverán al Poder Legislativo se encuentra la creación de un laboratorio provincial de medicamentos, que perdió estado parlamentario recientemente. La ley de Producción Pública de Medicamentos, según el mandatario, permitirá “reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia”.
También adelantó que presentarán un proyecto de ley para “ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia”, en una respuesta al vacío que deja al respecto la reciente reforma laboral impulsada por Javier Milei. “El proyecto creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección”, anticipó Kicillof.
Por otra parte, el Gobernador insistió en la necesidad de contar con la ley de Formación del Personal Policial, que apunta a formar y reclutar efectivos policiales, y espera su tratamiento. A la vez, anunció que propiciará una modificación de la Ley de Seguridad Pública.
Las mencionadas son las leyes que aparecen como prioridad para el Poder Ejecutivo, pero no los únicos temas candentes que se vislumbran para 2026. “La agenda legislativa de lo que va ser el año, indudablemente nos va a marcar el tema de la reelección y el tema de boleta única”, anticipó Dichiara en el diálogo con este medio post Asamblea Legislativa.
Sin dudas, los intendentes presionan para modificar la norma que no les permite gobernar consecutivamente por más de dos períodos, aunque esa petición parece encontrar cada vez más escollos. Incluso, desde la propia Gobernación comienzan a admitir que esta cuestión, en la que ellos acompañan a los jefes comunales, será muy difícil de resolver. Y ahí también juega la interna, ya que el Frente Renovador, a través de su líder Sergio Massa ya hizo saber que no cuenten con el espacio para acompañar la modificación de la ley.
En cuanto a la boleta única será una petición constante de la oposición, fundamentalmente del bloque libertario, pero cuyo tratamiento será casi inevitable si el oficialismo avanza con la re re. De lo contrario, podría frenar la avanzada opositora, y concluir en un salomónico “nada para ninguno”.