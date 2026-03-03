Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2026 LICITACIONES

Contraofensiva de PBA a Nación: AUBASA va por las rutas que Milei quiere privatizar

Luego del anuncio de privatización de rutas nacionales por parte del gobierno, desde Gobernación movieron fichas y anotaron a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para competir en la licitación de los corredores nacionales que atraviesan la provincia.

