3 de marzo de 2026
LICITACIONES
Contraofensiva de PBA a Nación: AUBASA va por las rutas que Milei quiere privatizar
Luego del anuncio de privatización de rutas nacionales por parte del gobierno, desde Gobernación movieron fichas y anotaron a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para competir en la licitación de los corredores nacionales que atraviesan la provincia.
Ante el estado deplorable de las rutas nacionales, el gobierno de Milei no cumple su parte en invertir para arreglar dichos caminos y comienza a su vez con el proceso de privatización de las mismas. Mientras comienza el proceso licitatorio, el gobierno bonaerense también se anota para disputar esta batalla.
La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que hoy administra la autopista Buenos Aires–La Plata y la Autovía 2, se presentó como una de las quince oferentes interesadas en quedarse con los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, en el marco del proceso que impulsa la Nación para concesionar casi 1.900 kilómetros de rutas.
La movida sorprendió al sector. Aunque nadie la anticipaba, la participación de una firma pública en una privatización promovida por el propio Gobierno nacional introduce un fuerte condimento político. AUBASA competirá contra pesos pesados del rubro de la construcción y la obra pública, entre ellos grupos vinculados a la familia Roggio, a Cristóbal López, a Marcelo Mindlin y a otros empresarios del sector.
En La Plata advierten que una eventual exclusión por cuestiones formales podría interpretarse como una represalia política. En ese escenario, no descartan recurrir a la Justicia mediante una medida cautelar que podría trabar el proceso licitatorio.
Pero si la empresa bonaerense logra pasar el filtro y accede a la apertura del Sobre 2 —donde se conocen las ofertas económicas— el panorama sería todavía más incómodo para el Ejecutivo nacional. La razón es simple: podría presentar tarifas más bajas que las privadas y poner en discusión la narrativa libertaria sobre la superioridad de la gestión privada frente al modelo estatal.
El tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur comprende 1.325 kilómetros e incluye la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226. Allí se anotaron once firmas, entre ellas AUBASA. Por su parte, el corredor Pampa abarca 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa. En ese segmento también figura la empresa provincial como oferente, junto a otras constructoras de trayectoria.
El esquema de adjudicación replica el sistema de doble sobre: primero se evalúan antecedentes técnicos y financieros y, una vez superada esa instancia, se abren las propuestas tarifarias.
Los pliegos fijan valores máximos de peajes que podrán cobrar las concesionarias, con topes que oscilan entre un 33% y un 173% por encima de las tarifas actuales de Corredores Viales.
En el Acceso Sur —50 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza— el peaje máximo para autos se estableció en $2000 por cabina, frente a los $1500 actuales.
En el subtramo Sur —870 kilómetros de las RN 3 y 205— el tope llegará a $4000 por pasada, y se sumarán siete nuevas estaciones de peaje en localidades como Saladillo, Azul, Tres Arroyos y Dorrego.
En el tramo Atlántico de la RN 226 también se fijó un máximo de $4000 y se prevé una nueva cabina en Vallimanca.
Si las ofertas resultan inferiores al tope, la concesión será por 20 años y se adjudicará a la propuesta más económica. Si todas cotizan el máximo permitido, se impondrá la empresa que solicite el menor plazo, con un límite de hasta 30 años.