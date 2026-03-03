3 de marzo de 2026
FORMACIÓN POLICIAL
Más seguridad en Avellaneda, Ferraresi y Kicillof pusieron en marcha la nueva Policía Municipal
Se trata de una fuerza de élite para la prevención del delito. Cuenta con tecnología de última generación, armas no letales, cámaras corporales, vehículos de respuesta rápida y formación en artes marciales, derecho y procedimientos.
Tras su discurso de Apertura de Sesiones, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, pusieron en marcha el ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal. La fuerza de seguridad, presentada por el jefe comunal durante la campaña de las elecciones legislativas 2025, viene a reforzar la prevención del delito en las calles avellanedenses.
Esta primera promoción está formada por 124 cadetes que aprobaron los exámenes de admisión entre 3.800 inscriptos tras la convocatoria inicial que realizó el municipio.
La Policía Municipal de Avellaneda es una fuerza de cercanía con el vecino, que nace para la prevención del delito en la ciudad, y la articulación con las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia para el seguimiento de los sucesos delictivos.
Está provista de equipamiento de última tecnología, vehículos de respuesta rápida, armas no letales y su formación está orientada a las técnicas de defensa personal, artes marciales, resolución inmediata de conflictos, operaciones policiales, Derecho Penal y Procesal, bioseguridad y primeros auxilios, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Género y diversidad y Tecnologías de la seguridad.
En la inauguración de la escuela, Ferraresi sostuvo que “queremos formar una fuerza que sea querida y respetada que sea complementaria con la policía bonaerense”. Además, resaltó que la política municipal buscará complementar y fortalecer el sistema de seguridad provincial.
El municipio informó que el trabajo será plenamente articulado con las demás fuerzas de seguridad y con la Justicia, para lo cual firmó un convenio de asistencia técnica con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.