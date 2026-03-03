Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2026 FORMACIÓN POLICIAL

Más seguridad en Avellaneda, Ferraresi y Kicillof pusieron en marcha la nueva Policía Municipal

Se trata de una fuerza de élite para la prevención del delito. Cuenta con tecnología de última generación, armas no letales, cámaras corporales, vehículos de respuesta rápida y formación en artes marciales, derecho y procedimientos.

