Axel Kicillof cumplió con un nuevo pago a bonistas extranjeros y saca pecho ante Milei

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el lunes 2 de marzo cumplió con el pago del servicio de los bonos internacionales
. En ese sentido, se indicó que continúan con la política de financiamiento que la gestión define como “responsable y sostenible”.
Fuentes oficiales detallaron a La Tecla
que, en esta oportunidad, el desembolso totalizó aproximadamente USD 424,5 millones
. De ese total, unos USD 191,5 millones correspondieron a la cancelación de capital y USD 233 millones al pago de intereses.
Asimismo, explicaron que en este servicio se abonó la quinta cuota de amortización de los Bonos A por alrededor de USD 191,5 millones. Eso fue en conjunto con el décimo servicio de interés de todos los bonos bajo ley extranjera
emitidos por la Provincia.
Desde la administración que encabeza Axel Kicillof señalaron que, con este nuevo cumplimiento, la Provincia ha cancelado servicios de deuda externa por un total aproximado de USD 2.594 millones desde 2021
. En el desagregado, USD 719 millones corresponden a amortizaciones de capital y USD 1.875 millones al pago de intereses.
En tanto, el Ejecutivo bonaerense remarcaron que “gracias al trabajo que llevamos adelante desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia tiene un perfil de vencimiento sostenible
, que junto a una programación financiera concebida con la flexibilidad necesaria para absorber los cambios que el contexto macroeconómico evidenció este tiempo, aseguran los pagos de los servicios en un contexto complejo para todas las provincias".
Asimismo, sostuvieron que estos pagos se realizan en un escenario complejo para las provincias y subrayaron que la gestión “demuestra voluntad y capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, a pesar de la brutal asfixia que generan las decisiones y políticas del Gobierno nacional
”.