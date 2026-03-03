Apps
DESENDEUDAMIENTO

Axel Kicillof cumplió con un nuevo pago a bonistas extranjeros y saca pecho ante Milei

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires canceló un nuevo vencimiento de deuda internacional por unos USD 424,5 millones y alivia sus cuentas. Desde el Ejecutivo expresaron que cumplieron "a pesar de la brutal asfixia que generan las decisiones y políticas del Gobierno nacional".

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el lunes 2 de marzo cumplió con el pago del servicio de los bonos internacionales. En ese sentido, se indicó que continúan con la política de financiamiento que la gestión define como “responsable y sostenible”.

Fuentes oficiales detallaron a La Tecla que, en esta oportunidad, el desembolso totalizó aproximadamente USD 424,5 millones. De ese total, unos USD 191,5 millones correspondieron a la cancelación de capital y USD 233 millones al pago de intereses.

Asimismo, explicaron que en este servicio se abonó la quinta cuota de amortización de los Bonos A por alrededor de USD 191,5 millones. Eso fue en conjunto con el décimo servicio de interés de todos los bonos bajo ley extranjera emitidos por la Provincia.

Desde la administración que encabeza Axel Kicillof señalaron que, con este nuevo cumplimiento, la Provincia ha cancelado servicios de deuda externa por un total aproximado de USD 2.594 millones desde 2021. En el desagregado, USD 719 millones corresponden a amortizaciones de capital y USD 1.875 millones al pago de intereses.

En tanto, el Ejecutivo bonaerense remarcaron que “gracias al trabajo que llevamos adelante desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia tiene un perfil de vencimiento sostenible, que junto a una programación financiera concebida con la flexibilidad necesaria para absorber los cambios que el contexto macroeconómico evidenció este tiempo, aseguran los pagos de los servicios en un contexto complejo para todas las provincias".

Asimismo, sostuvieron que estos pagos se realizan en un escenario complejo para las provincias y subrayaron que la gestión “demuestra voluntad y capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, a pesar de la brutal asfixia que generan las decisiones y políticas del Gobierno nacional”.


En el marco de la Asamblea Legislativa, Kicillof habló del contexto económico que atraviesa el país a raíz de las medidas del presidente, Javier Milei, y manifestó que “la macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno Nacional es un fracaso. Los datos demuestran que el relato de crecimiento, estabilidad y equilibrio que vende el Gobierno es una mentira”. Entonces, indicó que “el crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina, que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”.

“Gobernar en este contexto no es lo mismo que gobernar en otros tiempos. No estamos atravesando una etapa de normalidad institucional y económica, sino un momento de crisis profunda que condiciona cada decisión, cada política y cada resultado. Por eso, aunque tenemos muchísimo para mostrar en todas las áreas del gobierno, voy a concentrarme hoy solo en cuatro dimensiones que considero estratégicas: salud, educación, seguridad y desarrollo federal”, añadió.

En cuanto a la deuda externa, Kicillof consideró que “para sostener el dólar quieto y barato, el Gobierno buscó divisas de forma desesperada y los encontró donde pudo: mucha más deuda con el FMI, con los fondos extranjeros, blanqueos varios, baja transitoria de retenciones y finalmente un rescate inédito de Trump con consecuencias desastrosas para nuestro futuro”. 

“Con ese tipo de cambio desfavorable para cualquier producción, encima se abrieron de par en par las importaciones. Dólar barato más apertura indiscriminada constituye una combinación devastadora para la industria nacional. Lo que otros países defienden, la Argentina lo entrega. Y el resultado está a la vista: fábricas que trabajan a media máquina o que directamente cierran”, expresó.

