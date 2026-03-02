2 de marzo de 2026
REVISTA QUé
Jorge Macri abrió sesiones con un mensaje duro sobre calle y seguridad y cruzó a Kicillof
En la apertura de la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires defendió su política de orden público, pidió cambios en la Ley de Salud Mental y reclamó a la Provincia mayor responsabilidad por la situación de personas en calle provenientes del conurbano.
Jorge Macri inauguró las 29° sesiones ordinarias de la Legislatura porteña con un fuerte mensaje centrado en el orden público, la seguridad y la asistencia a personas en situación de calle. Ratificó que impedirá que la gente viva en la vía pública y pidió consenso político para que quienes rechazan ayuda no puedan hacerlo, además de reclamar al Congreso cambios en la Ley Nacional de Salud Mental.
El Jefe de Gobierno aseguró que la Ciudad cuenta con 50 Centros de Inclusión Social y que más de 16 mil personas reciben asistencia diaria. Sin embargo, señaló que hay 1.800 personas que no aceptan ayuda, en su mayoría con problemas de adicciones o salud mental, y planteó que el Estado necesita herramientas para intervenir. Citó como ejemplo a Uruguay y sostuvo que se trata de “una catástrofe social”.
En ese marco, apuntó directamente contra la Provincia de Buenos Aires al afirmar que “7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del conurbano” y reclamó al gobernador Axel Kicillof que cumpla con la obligación de contar con paradores. “Este no es un problema para mirar para otro lado”, advirtió, marcando un eje de tensión con el territorio bonaerense.
Macri también reforzó su discurso de diferenciación con el conurbano bonaerense, al sostener que los porteños “no quieren vivir como en lo peor del conurbano” ni ser rehenes de piquetes, manteros o delincuentes. Destacó el fin de los acampes, la recuperación de viviendas usurpadas y el cierre de comedores irregulares como parte de una política de orden y control del espacio público.
En materia de seguridad, afirmó que los delitos bajaron a mínimos históricos, con más presencia policial y tecnología de monitoreo. Además, pidió aprobar la Ley “Antitrapitos” para endurecer penas contra quienes extorsionan en la vía pública y una Ley de Vandalismo para que dañar bienes públicos tenga consecuencias penales.
En el plano económico, defendió el orden fiscal y la baja de impuestos, como la exención de Ingresos Brutos para 150 mil trabajadores no profesionales y beneficios para jubilados y PyMEs. También reclamó a la Nación el pago de la deuda por coparticipación, que calificó como pendiente desde el kirchnerismo.
Finalmente, repasó obras y proyectos estratégicos en transporte, educación, salud y cultura, y sostuvo que la Ciudad avanza hacia un modelo de desarrollo con inversión, innovación y servicios públicos fortalecidos. Cerró con la promesa de sostener una gestión enfocada en el orden, la autonomía porteña y la diferenciación política frente a la Provincia de Buenos Aires y el escenario nacional.