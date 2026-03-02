Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de marzo de 2026 REVISTA QUé

Jorge Macri abrió sesiones con un mensaje duro sobre calle y seguridad y cruzó a Kicillof

En la apertura de la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires defendió su política de orden público, pidió cambios en la Ley de Salud Mental y reclamó a la Provincia mayor responsabilidad por la situación de personas en calle provenientes del conurbano.

