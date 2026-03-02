Trump: “La operación Furia épica contra Irán durará cuatro semanas”

De forma reciente, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, bautizada como Operación furia épica podría extenderse durante un máximo de cuatro semanas.



Las declaraciones llegan en el tercer día consecutivo de intensos bombardeos aéreos que ya dejaron centenares de muertos y provocaron represalias iraníes contra bases estadounidenses y aliados regionales.



Además, destacó especialmente la eliminación de 48 altos dirigentes iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, durante los primeros ataques del sábado.



Según el Comando Central de Estados Unidos, la campaña aérea ha alcanzado ya más de mil objetivos en territorio iraní, destruyendo instalaciones militares clave, complejos nucleares y el cuartel general de la Guardia Revolucionaria.



En las últimas horas se registraron ataques con misiles contra bases estadounidenses en Kuwait, donde murieron al menos tres soldados y cinco resultaron gravemente heridos, así como contra objetivos en Israel y países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos.



En un mensaje difundido a través de su red Truth Social, Trump prometió vengar cada baja estadounidense y lanzó un llamamiento directo a la población iraní: “Cuando terminemos, tomen el control del gobierno. Será de ustedes”, escribió el presidente.



La escalada ha generado fuertes reacciones en la comunidad internacional.



La Unión Europea, junto con el Gobierno de España, condenó la intervención unilateral de Estados Unidos, mientras que Teherán rechazó cualquier posibilidad de negociación mientras continúen los ataques.



Varios países del Golfo advirtieron que podrían involucrarse directamente en represalia si la situación sigue deteriorándose.