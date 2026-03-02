Tras 448 días de cautiverio en Venezuela, Nahuel Gallo regresó a Argentina

Pasadas las 4:30 de la madrugada, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Gallo, pisó suelo argentino en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras permanecer 448 días como rehén del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.



Gallo fue recibido con un fuerte abrazo de su esposa, María Alexandra Gómez, y de su hijo Víctor.



El hecho incluyó la presencia de la senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno, la actual ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.



La Gendarmería Nacional montó un cordón de honor y su banda de música dio la bienvenida oficial al uniformado, quien llegó acompañado de una ambulancia para chequeos médicos inmediatos.



El regreso se concretó horas después de que su liberación fuera confirmada. El traslado a Argentina se realizó en un avión privado.



Nahuel Gallo había desaparecido el 8 de diciembre de 2024 al cruzar la frontera desde Colombia hacia Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. El propósito del viaje, según su familia y la Gendarmería Nacional, era visitar a su pareja y a su hijo en el estado Táchira durante su licencia anual ordinaria autorizada. Sin embargo, el régimen de Maduro lo acusó sin pruebas de espionaje y de cumplir una supuesta "misión", lo que derivó en su detención arbitraria, incomunicación total y traslado a un centro clandestino donde, según testimonios de otros excautivos, los detenidos enfrentaban aislamiento, torturas psicológicas y amenazas de muerte.



Durante más de un año, el Gobierno argentino reclamó insistentemente su liberación ante organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Corte Penal Internacional, calificando el caso como desaparición forzada.



La liberación de Gallo se produjo en el contexto de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

Bajo la gestión interina de Delcy Rodríguez, se aprobó una ley de amnistía para presos políticos y extranjeros, y los rehenes en El Rodeo 1 iniciaron una huelga de hambre colectiva que presionó al régimen a ceder.



Esta semana, Gallo había logrado comunicarse por primera vez con su esposa desde prisión, lo que generó esperanza en la familia y confirmó que resistía pese a las duras condiciones.

El caso de Nahuel Gallo se suma a otros detenidos extranjeros utilizados por el régimen de Maduro como herramienta de presión internacional. Su regreso representa un alivio para su familia y un éxito de la diplomacia argentina en un escenario regional complejo.



El gendarme recibirá ahora atención médica y psicológica para su reinserción tras 448 días de cautiverio.